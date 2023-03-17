Костомарову удалили трахеостому

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
По информации «Матч ТВ», экс-фигурист в настоящее время находится в сознании. В его состоянии наметились улучшения. Ему удалили трахеостому (искусственное «дыхательное горло»).
Ранее сообщалось, что Костомарова сняли с ИВЛ. Спортсмен похудел до 50 килограммов и начал разговаривать.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Также ему ампутировали обе стопы и несколько пальцев на руках.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «Матч ТВ»