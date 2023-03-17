Костомарову удалили трахеостому

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

По информации «Матч ТВ», экс-фигурист в настоящее время находится в сознании. В его состоянии наметились улучшения. Ему удалили трахеостому (искусственное «дыхательное горло»).

Ранее сообщалось, что Костомарова сняли с ИВЛ. Спортсмен похудел до 50 килограммов и начал разговаривать.