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    Костомарову удалили трахеостому

    Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

    По информации «Матч ТВ», экс-фигурист в настоящее время находится в сознании. В его состоянии наметились улучшения. Ему удалили трахеостому (искусственное «дыхательное горло»).

    Ранее сообщалось, что Костомарова сняли с ИВЛ. Спортсмен похудел до 50 килограммов и начал разговаривать.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Также ему ампутировали обе стопы и несколько пальцев на руках.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.03.2023 09:59
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