Отстранение Кукуляка, на «Зенит» пожалуются в ФИФА, Гарре хочет играть за Россию и другие новости

Воспитанник «Манчестер Сити» хочет играть за сборную России

Месси потребовал от «ПСЖ» увеличения зарплаты после победы на ЧМ-2022, задумавшись при этом о возвращении в «Барселону»

Юниорская женская сборная России сыграет в турнире УЕФА с флагом и гимном

«Интернасьонал» пожалуется на «Зенит» из-за трансфера Алберто в «Коринтианс». В то же время петербуржцы выиграли суд у «Юргордена»

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Зарема призвала «Спартак» и «Динамо» объединиться против «судейского беспредела»

Кукуляк отстранен от работы в РПЛ. Он дважды ошибся в пользу «Зенита» в кубковом матче с «Динамо»

«Локомотив» интересуется семью игроками «Крыльев Советов»

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