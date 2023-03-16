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    Германия отказалась проводить турнир по фехтованию: это протест на возвращение россиян

    Немецкая федерация фехтования в пресс-релизе уведомила, что не будет проводить этой весной этап Кубка мира.

    Это обусловлено возвращением на международную арену фехтовальщиков из России.

    • О решении Международной федерации фехтования (FIE) вернуть Россию стало известно на прошлой неделе.
    • Соответствующее решение было принято на внеочередном конгрессе в режиме онлайн.
    • Допуск российских и белорусских фехтовальщиков поддержали 89 членов конгресса, против – 46.

    Источник: «Р-Спорт»

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    16.03.2023 17:23
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