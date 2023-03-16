Германия отказалась проводить турнир по фехтованию: это протест на возвращение россиян

ЛГБТ сборная.
Кожно-венерологический диспансер!
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Немецкая федерация фехтования в пресс-релизе уведомила, что не будет проводить этой весной этап Кубка мира.
Это обусловлено возвращением на международную арену фехтовальщиков из России.
- О решении Международной федерации фехтования (FIE) вернуть Россию стало известно на прошлой неделе.
- Соответствующее решение было принято на внеочередном конгрессе в режиме онлайн.
- Допуск российских и белорусских фехтовальщиков поддержали 89 членов конгресса, против – 46.