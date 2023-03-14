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    «Организм сыплется, очень повезет, если он останется живой»: Врач – о Костомарове

    Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах высказался о состоянии Романа Костомарова.

    «Честно говоря, по всем фактам, известным нам из разных источников, можно сделать вывод, что Костомарову очень повезет, если он останется живой.

    К сожалению, известные факты говорят об обратном. Но будем надеяться на лучший исход. Организм сыплется и в постоянном стрессе, иммунная система не выдерживает.

    Даже его приход в чувства, открытие глаз и возобновление реакции на внешний мир не дают никакой гарантии на восстановление.

    В любом случае это инвалидность – и, возможно, повторное лечение, которое будет не менее опасным», – заявил Авербах.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Ему уже сделали 2 операции.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

    Источник: Sport24

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    14.03.2023 14:50
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