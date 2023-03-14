«Организм сыплется, очень повезет, если он останется живой»: Врач – о Костомарове

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах высказался о состоянии Романа Костомарова.
«Честно говоря, по всем фактам, известным нам из разных источников, можно сделать вывод, что Костомарову очень повезет, если он останется живой.
К сожалению, известные факты говорят об обратном. Но будем надеяться на лучший исход. Организм сыплется и в постоянном стрессе, иммунная система не выдерживает.
Даже его приход в чувства, открытие глаз и возобновление реакции на внешний мир не дают никакой гарантии на восстановление.
В любом случае это инвалидность – и, возможно, повторное лечение, которое будет не менее опасным», – заявил Авербах.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Ему уже сделали 2 операции.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: Sport24