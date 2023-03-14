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    «Это похороны»: экс-судья Федотов – об уровне новых арбитров в РПЛ

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал подготовку новых арбитров.

    «Это похороны. Если бы в моe время был Каманцев, поверьте, очень много судей бы схоронилось. И сейчас такой результат выдавали бы, что даже собака бы не подкопалась. Но в данный момент старая формация не даeт продукт, то есть судей.

    Руководитель Первой лиги должен давать продукт для Премьер-лиги. И когда он это делает, то должен за это отвечать. Но, к сожалению, у нас никто ни за что не отвечает.

    Соколов – менеджер первого дивизиона, Иванов – Премьер-лиги. Я бы пришeл к Соколову и спросил: «Почему вы мне даeте то, что не работает?». Если не знаете, то поезжайте туда, откуда приехали, а мы возьмeм тех, кто знает.

    А на месте Каманцева я бы пришeл к Иванову и спросил, почему они дают плохой продукт. Кто рекомендовал Фролова, Чебана? Это плохой продукт, гнилой. Что мне с ним делать?

    Мне это не надо, но вы это дали, а значит, за это будете отвечать вы. Не будете? Тогда спасибо и до свидания. Вот так это должно работать.

    И пока это калeным железом не выжечь, ничего не поменяется. А сейчас это беда. Появились новые арбитры, которые просто не готовы», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.03.2023 14:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17594

      NewLife 14 марта, 16:47

      Критиковать дерьмовое судейство легче, чем идти против админ ресурса и требовать отстранения всей судейской камарильи, а также очищать РФС от влияния Газпрома.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 14 марта, 15:11

      Маразм развивается

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