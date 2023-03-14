«Это похороны»: экс-судья Федотов – об уровне новых арбитров в РПЛ

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал подготовку новых арбитров.

«Это похороны. Если бы в моe время был Каманцев, поверьте, очень много судей бы схоронилось. И сейчас такой результат выдавали бы, что даже собака бы не подкопалась. Но в данный момент старая формация не даeт продукт, то есть судей.

Руководитель Первой лиги должен давать продукт для Премьер-лиги. И когда он это делает, то должен за это отвечать. Но, к сожалению, у нас никто ни за что не отвечает.

Соколов – менеджер первого дивизиона, Иванов – Премьер-лиги. Я бы пришeл к Соколову и спросил: «Почему вы мне даeте то, что не работает?». Если не знаете, то поезжайте туда, откуда приехали, а мы возьмeм тех, кто знает.

А на месте Каманцева я бы пришeл к Иванову и спросил, почему они дают плохой продукт. Кто рекомендовал Фролова, Чебана? Это плохой продукт, гнилой. Что мне с ним делать?

Мне это не надо, но вы это дали, а значит, за это будете отвечать вы. Не будете? Тогда спасибо и до свидания. Вот так это должно работать.

И пока это калeным железом не выжечь, ничего не поменяется. А сейчас это беда. Появились новые арбитры, которые просто не готовы», – сказал Федотов.