Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Сборная России поучаствует в международном турнире, «ПСЖ» сомневается в Месси, игрок «Спартака» выбыл до конца сезона и другие новости

    Дзюба прокомментировал непопадание в расширенный состав сборной России и прояснил свое будущее в национальной команде

    Кузяев заинтересовал клубы из Франции и Португалии

    Сборная России сыграет в первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Соперники – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Восьмым участником может стать Таиланд. Результаты матчей пойдут в рейтинг ФИФА

    «Челси» выставит на трансфер 11 футболистов, чтобы купить новых игроков

    «Милан» предлагает 8 миллионов за Сперцяна. «Краснодар» просит 12

    «ПСЖ» выставит на трансфер пять футболистов. Также клуб сомневается, что нужно продлевать Месси

    «Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне

    «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом». «Пари НН» и «Торпедо» также запросили анализ спорных моментов

    Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры

    В «Реале» определились с преемником для Анчелотти

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2023 01:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11