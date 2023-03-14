Сборная России поучаствует в международном турнире, «ПСЖ» сомневается в Месси, игрок «Спартака» выбыл до конца сезона и другие новости

Дзюба прокомментировал непопадание в расширенный состав сборной России и прояснил свое будущее в национальной команде
Кузяев заинтересовал клубы из Франции и Португалии
Сборная России сыграет в первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Соперники – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Восьмым участником может стать Таиланд. Результаты матчей пойдут в рейтинг ФИФА
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