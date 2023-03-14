Сборная России поучаствует в международном турнире, «ПСЖ» сомневается в Месси, игрок «Спартака» выбыл до конца сезона и другие новости

Дзюба прокомментировал непопадание в расширенный состав сборной России и прояснил свое будущее в национальной команде

Кузяев заинтересовал клубы из Франции и Португалии

Сборная России сыграет в первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Соперники – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Восьмым участником может стать Таиланд. Результаты матчей пойдут в рейтинг ФИФА

«Челси» выставит на трансфер 11 футболистов, чтобы купить новых игроков

«Милан» предлагает 8 миллионов за Сперцяна. «Краснодар» просит 12

«ПСЖ» выставит на трансфер пять футболистов. Также клуб сомневается, что нужно продлевать Месси

«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом». «Пари НН» и «Торпедо» также запросили анализ спорных моментов

Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры

В «Реале» определились с преемником для Анчелотти