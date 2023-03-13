«Зенит» с трудом победил «Химки», Мбаппе пнул соперника, Рэшфорд повторил достижение Роналду и другие новости

«Зенит» благодаря Мантуану вырвал победу над «Химками» на 92-й минуте (3:2).
У РПЛ и «Зенита» на 5000 человек разошлись данные о посещаемости матча с «Химками».
Судья ошибочно не удалил игрока «Зенита» и не назначил пенальти в пользу «Химок» (Игорь Федотов).
Журавель отреагировал на заявление Заремы о профнепригодности российских комментаторов.
Дзюба прокомментировал «героическую» победу «Локомотива» над «Ахматом».
«Так дальше продолжаться не может»: Гончаренко – о посещаемости матчей.
Уткин заподозрил «Зенит» в нарушении закона на фоне бесплатной раздачи билетов.
Орлов – об игре Кассьерры за «Зенит»: «Нет слов».
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Рэшфорд повторил достижение Роналду.
Источник: «Бомбардир»