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    «Зенит» с трудом победил «Химки», Мбаппе пнул соперника, Рэшфорд повторил достижение Роналду и другие новости

    «Зенит» благодаря Мантуану вырвал победу над «Химками» на 92-й минуте (3:2).

    У РПЛ и «Зенита» на 5000 человек разошлись данные о посещаемости матча с «Химками».

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    «Так дальше продолжаться не может»: Гончаренко – о посещаемости матчей.

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    Рэшфорд повторил достижение Роналду.

    Источник: «Бомбардир»

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    13.03.2023 01:48
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