«Зенит» с трудом победил «Химки», Мбаппе пнул соперника, Рэшфорд повторил достижение Роналду и другие новости

«Зенит» благодаря Мантуану вырвал победу над «Химками» на 92-й минуте (3:2).

У РПЛ и «Зенита» на 5000 человек разошлись данные о посещаемости матча с «Химками».

Судья ошибочно не удалил игрока «Зенита» и не назначил пенальти в пользу «Химок» (Игорь Федотов).

Журавель отреагировал на заявление Заремы о профнепригодности российских комментаторов.

Дзюба прокомментировал «героическую» победу «Локомотива» над «Ахматом».

«Так дальше продолжаться не может»: Гончаренко – о посещаемости матчей.

Уткин заподозрил «Зенит» в нарушении закона на фоне бесплатной раздачи билетов.

Орлов – об игре Кассьерры за «Зенит»: «Нет слов».

Мбаппе пнул соперника во время матча с «Брестом».

Рэшфорд повторил достижение Роналду.