Цзю нокаутировал американца Харрисона

28-летний боксер из Австралии Тим Цзю победил американца Тони Харрисона в девятом раунде нокаутом. Сын Кости Цзю завоевал временный пояс чемпиона WBO в первом среднем весе.

Бой состоялся в австралийском Сиднее.

У Цзю 22 победных боя подряд.

Следующий бой Тим Цзю должен провести против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло.

Цзю начал свою профессиональную карьеру в 2016 году.

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