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    Какой вы футболист?

    Цзю нокаутировал американца Харрисона

    28-летний боксер из Австралии Тим Цзю победил американца Тони Харрисона в девятом раунде нокаутом. Сын Кости Цзю завоевал временный пояс чемпиона WBO в первом среднем весе.

    Бой состоялся в австралийском Сиднее.

    • У Цзю 22 победных боя подряд.
    • Следующий бой Тим Цзю должен провести против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло.
    • Цзю начал свою профессиональную карьеру в 2016 году.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.03.2023 10:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +948

      Спартач80 12 марта, 14:43

      Кому интересна эта информация,про тухлого предателя?....

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