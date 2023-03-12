Цзю нокаутировал американца Харрисона

28-летний боксер из Австралии Тим Цзю победил американца Тони Харрисона в девятом раунде нокаутом. Сын Кости Цзю завоевал временный пояс чемпиона WBO в первом среднем весе.
Бой состоялся в австралийском Сиднее.
- У Цзю 22 победных боя подряд.
- Следующий бой Тим Цзю должен провести против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло.
- Цзю начал свою профессиональную карьеру в 2016 году.
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Источник: «Бомбардир»