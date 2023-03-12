100-й гол Промеса за «Спартак», 207 человек на «Торпедо» – «Урал», подготовка иска Заремы на Смородскую и другие новости

Мбаппе пожалел о продлении контракта с «ПСЖ» – его окружение на связи с «Реалом» с прошлого лета.

«Какая наглость»: Бензема – о словах Дешама про его отъезд из сборной Франции.

Мостовой: «Эх, не отпускает меня Зарема, сто процентов нравлюсь ей как футболист и мужчина».

На матч «Торпедо» – «Урал» пришли 207 человек – это 2-й тур РПЛ после введения Fan ID на всех стадионах.

«Спартак» представил нового маскота – это мохнатый кабан.

Промес забил 100-й гол за «Спартак».

19-летняя дочь Малафеева показала фото обнаженных ягодиц.

VAR нарушил протокол при назначении пенальти в ворота «Спартака» (Игорь Федотов).

Абаскаля пришлось оттаскивать от судей после матча с «Факелом».

Зарема сообщила, что подаст в суд на Смородскую.

Абаскаль, Зобнин и Джикия устроили разборку с игроками «Спартака» в перерыве матча с «Факелом».

Федун – о судействе: «Раскатывают красную дорожку для «Зенита».

Абаскаль устроил погром в раздевалке «Спартака» в перерыве матча с «Факелом».