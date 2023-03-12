100-й гол Промеса за «Спартак», 207 человек на «Торпедо» – «Урал», подготовка иска Заремы на Смородскую и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.03.2023 00:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 12 марта, 07:15

      Собирайте всех депутатов и на стадионы отрабатывать принятое ими фан ID !!!

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