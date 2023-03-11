СКА, «Ак Барс», «Адмирал» вышли в следующий раунд плей-офф КХЛ

«Адмирал» в первом раунде плей-офф КХЛ прошел «Салават Юлаев». Команда Леонида Тамбиева добилась волевой победы в шестом матче и выиграла серию.

Также в следующий раунд вышли СКА и «Ак Барс» – все серии шли до четырех побед.

КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала

Адмирал (Владивосток) – Салават Юлаев (Уфа) – 3:2 (0:1; 2:0; 1:1)

Голы: 0:1 – Хмелевский, 17 (большинство); 1:1 – Шэн, 30; 2:1 – Емец, 24; 2:2 – Хмелевский, 46; 3:2 – Берлев, 58.

Счет в серии: 4:2.

Нефтехимик (Нижнекамск) – Ак Барс (Казань) – 2:4 (1:1; 1:0; 0:3)

Голы: 1:0 – Галимов, 1; 1:1 – Панюков, 2; 2:1 – Чивилев, 34 (большинство); 2:2 – Лучевников, 44; 2:3 – Кагарлицкий, 51; 2:4 – Воронков, 58 (в пустые ворота).

Счет в серии: 2:4.

КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала

Динамо (Минск) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:4 (1:2; 1:1; 0:1)

Голы: 1:0 – Алистров, 2 (меньшинство); 1:1 – Глотов, 3; 1:2 – Воробьев, 9; 2:2 – Сапего, 32 (меньшинство); 2:3 – Педан, 33; 2:4 – Хайруллин, 60 (в пустые ворота).

Счет в серии: 2:4.

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