Смотрите больше материалов о российском и мировом футболе в нашем канале Дзен

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Главные новости
23:15
Семак оценил эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»
23:02
Йоканович прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Зенита»
1
22:55
Текст
Судейство – главная проблема матча «Зенита» и «Динамо». Очень много спорных решений
3
22:49
Семак прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России
1
22:42
Зарема: «За «Динамо» против «Зенита» болела вся страна»
5
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22:55
Сазонову вручили чемпионскую медаль после прохода «Зенита»
22:54
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22:38
Бывший арбитр ФИФА – о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Правила для всех равные, но для кого-то они равнее»
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22:37
«Я ***, дорогая редакция»: Рабинер – о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»
4
22:31
Уткин поиздевался над «Зенитом» после вылета из Кубка России: «А нет еще пути болот?»
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22:28
Зарема разнесла судью матча «Зенит» – «Динамо»
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22:27
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22:17
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Кукуляк ошибочно не поставил пенальти в ворота «Зенита» (Игорь Федотов)
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21:24
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Источник:
«Бомбардир»
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