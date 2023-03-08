ЦСКА смял «Северсталь», «Торпедо» вырвало победу над «Динамо» и другие результаты плей-офф КХЛ

ЦСКА в четвертом матче серии плей-офф КХЛ против «Северстали» разгромил череповчан. Счет в серии стал равным.

«Динамо» в овертайме проиграло дома «Торпедо». Счет в серии тоже стал равным.

На Востоке «Авангард» в шаге от выхода в следующий раунд. В серии «Металлурга» и «Автомобилиста» ничья.

Следующие матчи серий пройдут на площадках команд, которые сегодня были в гостях.

В этом сезоне в первом раунде плей-офф КХЛ будет сыграно минимум 46 матчей. Это рекорд лиги.

Все серии идут до четырех побед.

КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала

Сибирь (Новосибирск) – Авангард (Омск) – 1:2 (1:2; 0:0; 0:2)

Голы: 0:1 – Грицюк, 2; 0:2 – Найт, 13 (большинство); 1:2 – Пьянов, 16 (большинство); 1:3 – Толчинский, 51; 1:4 – Буше, 54.

Счет в серии: 1:3.

Металлург (Магнитогорск) – Автомобилист (Екатеринбург) – 0:4 (0:0; 0:2; 0:2)

Голы: 0:1 – Волк, 31 (меньшинство); 0:2 – Баранцев, 34; 0:3 – Макеев, 53 (большинство); 0:4 – Ли, 60 (в пустые ворота).

Счет в серии: 2:2.

КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала

Динамо (Москва) – Торпедо (Нижний Новгород) – 4:5 ОТ (2:2; 1:1; 1:1; 0:1)

Голы: 1:0 – Уил, 3 (большинство); 2:0 – О’Делл, 6 (большинство); 2:1 – Гончарук, 14 (большинство); 2:2 – Федотов, 20; 3:2 – Уил, 21; 3:3 – Гончарук, 30 (большинство); 3:4 – Сизов, 54; 4:4 – Рашевский, 57; 4:5 – Бокун, 69.

Счет в серии: 2:2.

Северсталь (Череповец) – ЦСКА (Москва) – 3:9 (0:4; 1:2; 2:3)

Голы: 0:1 – Плотников, 9; 0:2 – Каменев, 11 (большинство); 0:3 – Карнаухов, 14; 0:4 – Слепышев, 17; 1:4 – Пресс, 25 (большинство); 1:5 – Мингачев, 26; 1:6 – Григоренко, 28 (большинство); 2: 6 – Абросимов, 51; 3:6 – Морозов, 56; 3:7 – Слепышев, 56; 3:8 – Полтапов, 57; 3:9 – Мингачев, 60 (в пустые ворота).

Счет в серии: 2:2.

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Расписание матчей плей-офф КХЛ

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