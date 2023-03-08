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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Губерниев обвинил ответственных в переходе на систему «осень-весна» в коррупции

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на перенос матча 19-го тура РПЛ «Торпедо» – «Урал» из «Лужников», где не смогли подготовить поле.

    «Лужники», как же так? Дорожки легкоатлетические на главном стадионе страны убрали и в футбол играть не могут?

    В футбол в России надо играть весной, летом и осенью! Те, кто переходили на систему «осень-весна», думали о своeм кармане ненасытном», – написал комментатор.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    08.03.2023 08:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +984

      Чехов на Садовой 8 марта, 16:32

      Все они козлы, жулики и гады. Губерний ничем не лучше.

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 8 марта, 12:32

      "думали о своём кармане ненасытном"
      Думали, как лучше, а получилось, как всегда - В.С. Черномыдин

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      Рейтинг: +935

      Krics 8 марта, 12:29

      Футбольный обозреватель? Ну- ну.

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 8 марта, 10:44

      С каких это пор он "футбольный обозреватель"? Он в футболе полный дилетант. Лужники вытоптали не "весенняя распутица", а конкретные люди. Газон сберечь - это целая наука. А испортить - много ума не надо.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 8 марта, 10:35

      Это было понятно ещё 10 лет назад.
      Долго что-то Губерниев думал.

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 8 марта, 08:47

      Всякие Губерниевы, короче весь голубой огонек, все никак не могут уйти с экранов телевизора.
      :)))

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