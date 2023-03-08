Губерниев обвинил ответственных в переходе на систему «осень-весна» в коррупции

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на перенос матча 19-го тура РПЛ «Торпедо» – «Урал» из «Лужников», где не смогли подготовить поле.

«Лужники», как же так? Дорожки легкоатлетические на главном стадионе страны убрали и в футбол играть не могут?

В футбол в России надо играть весной, летом и осенью! Те, кто переходили на систему «осень-весна», думали о своeм кармане ненасытном», – написал комментатор.

Игра «Торпедо» – «Урал» состоится в Химках.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?