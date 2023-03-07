СКА проиграл в Минске, «Локомотив» во втором овертайме победил «Витязь» и другие результаты плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» сравняло счет в серии плей-офф КХЛ против СКА. Все шесть шайб матча были забиты в третьем периоде.

В другой серии Запада «Локомотив» во втором овертайме вырвал победу над «Витязем» и лидирует в серии.

На Востоке счет в сериях сравняли «Нефтехимик» и «Салават Юлаев».

Все серии идут до четырех побед.

КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала

Адмирал (Владивосток) – Салават Юлаев (Уфа) – 0:1 (0:0; 0:0; 0:1)

Гол: 0:1 – Панин, 55.

Счет в серии: 2:2.

Нефтехимик (Нижнекамск) – Ак Барс (Казань) – 4:2 (0:0; 2:2; 2:0)

Голы: 0:1 – Петров, 22; 0:2 – Галиев, 22; 1:2 – Якупов, 27; 2:2 – Кизимов, 33; 3:2 – Митякин, 46 (большинство); 4:2 – Лещенко, 59.

Счет в серии: 2:2.

КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала

Динамо (Минск) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:2 (0:0; 0:0; 4:2)

Голы: 0:1 – Гусев, 44; 1:1 – Мартынов, 50 (меньшинство); 2:1 – Соколов, 53 (большинство); 3:1 – Горбунов, 55; 4:1 – Меркли, 57 (в пустые ворота); 4:2 – Педан, 59 (большинство).

Счет в серии: 2:2.

Витязь (Московская область) – Локомотив (Ярославль) – 2:3 ОТ (1:0; 0:0; 1:2; 0:1)

Голы: 1:0 – Бусыгин, 17; 1:1 – Никулин, 47 (большинство); 1:2 – Алексеев, 48 (большинство); 2:2 – Уилсон, 56 (большинство); 2:3 – Рафиков, 96.

Счет в серии: 1:3.

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Расписание матчей плей-офф КХЛ

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