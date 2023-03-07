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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Нужно объединить нацию». Депутат Милонов высказался о проблеме Fan ID

    Депутат Госдумы России Виталий Милонов прокомментировал ситуацию с работой системы Fan ID на футбольных стадионах.

    «У нас на данный момент ведется дискуссия и обмен информацией по данному вопросу. Есть огромное количество людей, которые мне пишут и считают, что есть недоработки.

    Если видны недочеты, которые ты хочешь исправить, это не значит, что ты деструктивный человек.

    Я против бойкотирования. Если есть проблема, то ее надо решать. Сейчас для страны сложное время, поэтому нужно объединить нацию. Надо решать проблемы нашего разделения, а не замалчивать их.

    Безопасность на стадионах, разумеется, поддерживается большинством людей, но те, кто реализуют Fan ID, иногда говорят неправду и говорят, что те, кто против – деструктивный элемент. Это не так – мы все за безопасность. Идея неплохая, но реализация не супер.

    Всю историю с Fan ID регулирует правительство, а не Государственная дума. Хочу обсудить с правительством шаги, которые можно предпринять.

    Вот мой сын хочет на футбол: «Пап, пошли на футбол!». А я не могу пойти, потому что у меня нет карточки болельщика, и мой сын тоже не может этого сделать. Ему 11 лет, он не хулиган, а ребенок – ему тоже нужен Fan ID. Нужно решать вопрос.

    Слышал предложения КПРФ, которые они стали генерировать в ответ на мою инициативу. В Госдуме все могут высказывать свои мнения и инициативу.

    В Комитете по делам спорта есть господин Свищев, а в самом комитете есть представители партий, которые могут обсудить этот вопрос.

    Не надо отмахивать и замалчивать ситуацию! Есть комитет в нашей Госдуме, который может собраться. Знаю, хотели организовать три круглых стола, но так и не собрались. А трибуны все так же пустые», – сказал Милонов.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: Sport24

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    07.03.2023 15:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 7 марта, 18:30

      Демагог. Собери своих коллег валуевых-хоркиных-родниных и прочих подобных, может быть, они тебе что-то "присоветуют".

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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 7 марта, 18:04

      Что же он не голосовал против фан айди? Потому что против партии сыт пойти

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      Рейтинг: +2470

      serglider 7 марта, 17:23

      Какие ему Fan ID? Он же рвал волосы на своей жопе, что вместо Думы пойдет служить в СВО! Я что-то пропустил? Мы уже победили)))

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > serglider 7 марта, 17:50

      А ты не курсе ..Депутат Милонов уже там .В СВО..Но по ПОБЕДЫ еще нет

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