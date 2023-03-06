ЦСКА вновь проиграл «Северстали», «Динамо» победило «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ

ЦСКА в третьем матче серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ уступил «Северстали». Теперь москвичи проигрывают.
В другом матче Запада «Динамо» переиграло «Торпедо» Игоря Ларионова.
На Востоке побед добились «Авангард» и «Металлург».
Все серии идут до четырех побед.
КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала
Сибирь (Новосибирск) – Авангард (Омск) – 3:4 (1:2; 0:1; 2:1)
Голы: 1:0 – Аланов, 3 (большинство); 1:1 – Толчинский, 8 (большинство); 1:2 – Ткачев, 15 (большинство); 1:3 – Найт, 34 (большинство); 1:4 – Толчинский, 43; 2:4 – Шашков, 44; 3:4 – Мерфи, 20 (большинство).
Счет в серии: 1:2.
Металлург (Магнитогорск) – Автомобилист (Екатеринбург) – 2:1 ОТ (0:0; 0:1; 1:0; 1:0)
Голы: 0:1 – Эберт, 39 (большинство); 1:1 – Кошелев, 44; 2:1 – Зернов, 91.
Счет в серии: 2:1.
КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала
Северсталь (Череповец) – ЦСКА (Москва) – 5:3 (1:2; 2:1; 2:0)
Голы: 0:1 – Григоренко, 14 (большинство); 1:1 – Лишка, 17; 1:2 – Слепышев, 20; 2:2 – Морозов, 23 (большинство); 2:3 – Мамин, 29; 3:3 – Вовченко, 29; 4:3 – Вовченко, 45 (большинство); 5:3 – Петунин, 59 (в пустые ворота).
Счет в серии: 2:1.
Динамо (Москва) – Торпедо (Нижний Новгород) – 3:0 (0:0; 2:0; 3:0)
Голы: 1:0 – Игумнов, 28; 2:0 – Муранов, 32; 3:0 – О’Делл, 42.
Счет в серии: 2:1.
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