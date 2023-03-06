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    ЦСКА вновь проиграл «Северстали», «Динамо» победило «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ

    ЦСКА в третьем матче серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ уступил «Северстали». Теперь москвичи проигрывают.

    В другом матче Запада «Динамо» переиграло «Торпедо» Игоря Ларионова.

    На Востоке побед добились «Авангард» и «Металлург».

    Все серии идут до четырех побед.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала

    Сибирь (Новосибирск) – Авангард (Омск) – 3:4 (1:2; 0:1; 2:1)

    Голы: 1:0 – Аланов, 3 (большинство); 1:1 – Толчинский, 8 (большинство); 1:2 – Ткачев, 15 (большинство); 1:3 – Найт, 34 (большинство); 1:4 – Толчинский, 43; 2:4 – Шашков, 44; 3:4 – Мерфи, 20 (большинство).

    Счет в серии: 1:2.

    Металлург (Магнитогорск) – Автомобилист (Екатеринбург) – 2:1 ОТ (0:0; 0:1; 1:0; 1:0)

    Голы: 0:1 – Эберт, 39 (большинство); 1:1 – Кошелев, 44; 2:1 – Зернов, 91.

    Счет в серии: 2:1.

    КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала

    Северсталь (Череповец) – ЦСКА (Москва) – 5:3 (1:2; 2:1; 2:0)

    Голы: 0:1 – Григоренко, 14 (большинство); 1:1 – Лишка, 17; 1:2 – Слепышев, 20; 2:2 – Морозов, 23 (большинство); 2:3 – Мамин, 29; 3:3 – Вовченко, 29; 4:3 – Вовченко, 45 (большинство); 5:3 – Петунин, 59 (в пустые ворота).

    Счет в серии: 2:1.

    Динамо (Москва) – Торпедо (Нижний Новгород) – 3:0 (0:0; 2:0; 3:0)

    Голы: 1:0 – Игумнов, 28; 2:0 – Муранов, 32; 3:0 – О’Делл, 42.

    Счет в серии: 2:1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.03.2023 22:27
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