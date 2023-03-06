Уничтожение «МЮ» на «Энфилде» со счетом 0:7, Fan ID могут отменить, 39-летний Лебеденко забил в РПЛ и другие новости

Слуцкий возглавит клуб из Медиалиги

Болельщика, бросившего банан в Вендела, до сих пор не нашли

39-летний Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории РПЛ

Депутат Милонов готовит инициативу по отмене Fan ID

В АПЛ планируют ввести лимит на легионеров

Новичок «Зенита» эмоционально отреагировал на вызов в сборную Бразилии

«Барса» победила «Валенсию», «Реал» потерял очки с «Бетисом» и отстает от каталонцев на девять очков

«Ливерпуль» уничтожил «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0. Салах стал лучшим бомбардиром клуба в АПЛ

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