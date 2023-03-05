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    Какой вы футболист?

    Валуев ответил на слова Милонова про Fan ID

    Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова своего коллеги Виталия Милонова про Fan ID.

    • Милонов ранее назвал Fan ID безумием.
    • Он сообщил, что готовит инициативу по отмене паспорта болельщика.

    «По существующей традиции правоприменения отмены Fan ID в ближайшее время не будет. Собирается информация. Так работает вся система законотворчества. Соответственно, инициатива должна будет подождать.

    Депутаты периодически прибегают к таким приемам – похоже на заявку на будущее. Иногда это просто пиар.

    Приведу грубое сравнение: нежелание уплаты налогов не означает ее отмену. В случае с Fan ID понятно, что систему можно и нужно дорабатывать. Для этого и должно пройти время», – сказал Валуев.

    • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
    • После его введения посещаемость чемпионата резко упала.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2023 20:33
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +11331

      alp 6 марта, 10:00

      лучше бы на себе потренировались сначала и ввели бы фанайди на посещение гос думы. всем было бы интересно, как депутаты ходят на работу.

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 6 марта, 06:09

      валуев расскажи как депутатские деньги осваиваешь.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 5 марта, 23:54

      Потерпите немного, скоро Дзюба придёт в думу, будет ещё веселее.

      0
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина > DOCTOR PENALTY 6 марта, 06:10

      дзюбу возьмут, такое же будет как балуев.

      0
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 5 марта, 23:30

      Милонов умнее !

      0
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > САДЫЧОК 6 марта, 07:03

      чем кто?

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      Рейтинг: +840

      АКМ-74У > sochi-2013 6 марта, 11:07

      чем ОБЫЧНЫЕ депутаты

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > АКМ-74У 6 марта, 12:25

      Аааааааа! Ты его послушай. Он иногда на "Время покажет" бывает.

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК > sochi-2013 6 марта, 18:29

      Не смотри телевизор !
      У тебя будет всё Ок !
      Как , можно смотреть это , нормальному , а тем более любящему футбол ?!

      0
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 5 марта, 22:06

      Проблема высосана на ровном месте, давно сделал и не парился. Какая разница для болельщика когда он берет абонемент он и так несет паспорт клубу, а тут только база общая будет, да и вообще отличная возможность похоронить рынок перекупов билетов на корню.

      1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 5 марта, 22:03

      Валуев НЕ МОГ такого сказать! Он и слов то таких, что здесь ему приписали, выговорить не сможет!

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY > Cleaner 5 марта, 23:51

      Помощник у него - кто написал этот текст - видать тоже боксёр. )

      0
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      Рейтинг: +11331

      alp > Cleaner 6 марта, 10:02

      я смотрел пару его интервью - на удивление, грамотная речь и острота мышления.. тут, за него говорит система. он не может по другому - иначе его сожрут..

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 5 марта, 21:40

      Время когда трибуны будут пустые как голова валуева

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      Рейтинг: +934

      Krics 5 марта, 21:40

      На хрена такая дума? Степашин и то высказался. А вообще разогнать эту думу- синекуров,ихмо.

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 5 марта, 21:29

      ВАЛУЕВ)

      0
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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы 5 марта, 21:24

      "Так работает вся система законотворчества".

      )))))))).

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