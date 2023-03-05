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Валуев ответил на слова Милонова про Fan ID

5 марта 2023, 20:33
18

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова своего коллеги Виталия Милонова про Fan ID.

  • Милонов ранее назвал Fan ID безумием.
  • Он сообщил, что готовит инициативу по отмене паспорта болельщика.

«По существующей традиции правоприменения отмены Fan ID в ближайшее время не будет. Собирается информация. Так работает вся система законотворчества. Соответственно, инициатива должна будет подождать.

Депутаты периодически прибегают к таким приемам – похоже на заявку на будущее. Иногда это просто пиар.

Приведу грубое сравнение: нежелание уплаты налогов не означает ее отмену. В случае с Fan ID понятно, что систему можно и нужно дорабатывать. Для этого и должно пройти время», – сказал Валуев.

  • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
  • После его введения посещаемость чемпионата резко упала.

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (18)
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VVM1964
1678038994
"По СУЩЕСТВУЮШЕЙ ТРАДИЦИИ правоприменения отмены Fan ID в ближайшее время не будет" - т.е. мы усремся, но заднюю не включим, не зависимо от мнения народа - ну вот такие у нас народные избранники и так их интересует мнение народа !!! (((
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AtticusFinch1
1678039588
Какое будущее у отечественного футбола ,если там такие "слуги народа". Не удивлюсь,если к нему присоединится какой-нибудь тарасов(бузов) или ротенберг
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сутулая собака и лисы
1678040651
"Так работает вся система законотворчества". )))))))).
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Krics
1678041642
На хрена такая дума? Степашин и то высказался. А вообще разогнать эту думу- синекуров,ихмо.
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шахта Заполярная
1678041651
Время когда трибуны будут пустые как голова валуева
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FanatSerj
1678043203
Проблема высосана на ровном месте, давно сделал и не парился. Какая разница для болельщика когда он берет абонемент он и так несет паспорт клубу, а тут только база общая будет, да и вообще отличная возможность похоронить рынок перекупов билетов на корню.
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САДЫЧОК
1678048239
Милонов умнее !
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DOCTOR PENALTY
1678049672
Потерпите немного, скоро Дзюба придёт в думу, будет ещё веселее.
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Рыло свина
1678072197
валуев расскажи как депутатские деньги осваиваешь.
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alp
1678086003
лучше бы на себе потренировались сначала и ввели бы фанайди на посещение гос думы. всем было бы интересно, как депутаты ходят на работу.
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