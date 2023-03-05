Валуев ответил на слова Милонова про Fan ID

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова своего коллеги Виталия Милонова про Fan ID.

Милонов ранее назвал Fan ID безумием.

Он сообщил, что готовит инициативу по отмене паспорта болельщика.

«По существующей традиции правоприменения отмены Fan ID в ближайшее время не будет. Собирается информация. Так работает вся система законотворчества. Соответственно, инициатива должна будет подождать.

Депутаты периодически прибегают к таким приемам – похоже на заявку на будущее. Иногда это просто пиар.

Приведу грубое сравнение: нежелание уплаты налогов не означает ее отмену. В случае с Fan ID понятно, что систему можно и нужно дорабатывать. Для этого и должно пройти время», – сказал Валуев.

Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.

После его введения посещаемость чемпионата резко упала.

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