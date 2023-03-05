Валуев ответил на слова Милонова про Fan ID

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова своего коллеги Виталия Милонова про Fan ID.
- Милонов ранее назвал Fan ID безумием.
- Он сообщил, что готовит инициативу по отмене паспорта болельщика.
«По существующей традиции правоприменения отмены Fan ID в ближайшее время не будет. Собирается информация. Так работает вся система законотворчества. Соответственно, инициатива должна будет подождать.
Депутаты периодически прибегают к таким приемам – похоже на заявку на будущее. Иногда это просто пиар.
Приведу грубое сравнение: нежелание уплаты налогов не означает ее отмену. В случае с Fan ID понятно, что систему можно и нужно дорабатывать. Для этого и должно пройти время», – сказал Валуев.
- Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
- После его введения посещаемость чемпионата резко упала.
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Источник: «РБ Спорт»