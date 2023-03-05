Депутат КПРФ – о Fan ID: «Позорище, только придурки могли это придумать»

Депутат КПРФ Сергей Обухов отреагировал на слова Виталия Милонова, который сообщил, что работает над отменой закона о Fan ID.

«Я автор законопроекта об отмене Fan ID. Если Милонов хочет внести законопроект от своей партии – welcome. Не первый раз такое происходит, когда законопроект оппозиции игнорируется и переносится на партию власти. Такое происходит, когда она признает правоту, но боится об этом сказать честно и прямо.

Пока это просто пиар господина Милонова. Верю, что по данному вопросу произойдут положительные подвижки, потому что сейчас полный тупик. Очевидно, что это позорище, когда любители футбола не могут посмотреть, а бюджетников без особого интереса к футболу загоняют, как на выборы. Более абсурдную ситуацию уже трудно придумать. Какой-то выход будут искать из этого положения.

Мы со своей стороны всех приглашали, предлагали круглый стол – его отменяли. Все это чудовищно. В условиях, когда общество и так страдает от нервных перегрузов, еще и дополнительная история с Fan ID. Только придурковатые менеджеры спорта могли это придумать», – сказал Обухов.

Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.

После его введения посещаемость чемпионата резко упала.

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