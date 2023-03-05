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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Депутат КПРФ – о Fan ID: «Позорище, только придурки могли это придумать»

    Депутат КПРФ Сергей Обухов отреагировал на слова Виталия Милонова, который сообщил, что работает над отменой закона о Fan ID.

    «Я автор законопроекта об отмене Fan ID. Если Милонов хочет внести законопроект от своей партии – welcome. Не первый раз такое происходит, когда законопроект оппозиции игнорируется и переносится на партию власти. Такое происходит, когда она признает правоту, но боится об этом сказать честно и прямо.

    Пока это просто пиар господина Милонова. Верю, что по данному вопросу произойдут положительные подвижки, потому что сейчас полный тупик. Очевидно, что это позорище, когда любители футбола не могут посмотреть, а бюджетников без особого интереса к футболу загоняют, как на выборы. Более абсурдную ситуацию уже трудно придумать. Какой-то выход будут искать из этого положения.

    Мы со своей стороны всех приглашали, предлагали круглый стол – его отменяли. Все это чудовищно. В условиях, когда общество и так страдает от нервных перегрузов, еще и дополнительная история с Fan ID. Только придурковатые менеджеры спорта могли это придумать», – сказал Обухов.

    • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
    • После его введения посещаемость чемпионата резко упала.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.03.2023 20:18
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 6 марта, 06:04

      Только придурковатые менеджеры спорта могли это придумать», – сказал Обухов...
      Но Дума утвердила "придурковатый" закон? Она же не сознается, что закон придурковатый, а законы надо исполнять. Нак стадионах не все придурки и будут исполнять пока закон действует, себе дороже.

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      Рейтинг: +11

      Владимир84 > Дядя Серёжа 6 марта, 08:22

      Под "Дума утвердила" уточняйте "ЕР утвердила". Не надо равнять все фракции

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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа > Владимир84 6 марта, 09:15

      Если бы посмотреть протокол голосования, вряд ли другие против

      0
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      Рейтинг: +360

      АлексМак 5 марта, 22:21

      Вот это правильно. Все только выиграют от этого.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 5 марта, 21:57

      Вот если проездом или еще как, а тут играет любимая команда, и в Москве может больше и не будет человек, а допустим в Воркуту ни кто не приедет из команд любой лиги. Хочется посмотреть в живую, кому то может один раз в жизни не по телеку, пришел на стадион, а тут фан - уйди на хрен. Тут как, может валуев объяснит.

      0
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 > шахта Заполярная 5 марта, 23:36

      Все очень просто.
      Заходишь на портал гос услуг, и через 10-15 минут, подходя к кассе стадиона, у тебя карта на руках(в телефоне).
      Второй вариант на стадионе в отдельной кассе - то же время, но уже с билетом.
      Дольше ехать с вокзала, до стадиона.))

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      Рейтинг: +1443

      moskowcity-petrv 5 марта, 21:05

      Бюджет переварили, можно обнулиться

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 5 марта, 20:58

      Запахло весной 2024 года.
      Приближались очередные выборы в ГД.
      Сотни потенциальных депутатов проснулись, вспомнили про электорат, начав называть его народом, и увидели кучу недостатков в стране, среди которых живут 70% граждан.
      Но при этом декларируют и обозначают борьбу с "ветряными мельницами", а не с причиной недостатков.

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      Рейтинг: +11

      Владимир84 > ivany4 6 марта, 08:30

      КПРФ давно выступает против этого закона, вне всяких выборов. Следите внимательно за их деятельностью. В этой же статье и сказано "всех приглашали, предлагали круглый стол – его отменяли"

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 > Владимир84 6 марта, 11:19

      КПРФ давно себя изжила.
      Критикуешь - предлагай. Ее предложения - пустые разговоры, не подкрепленные расчетами. Тоже самое и здесь.
      ID нужен силовикам для поддержания правопорядка и предотвращения преступлений. Силовиков на "круглые столы" не приглашали, там нужны методы реализации, а не рассуждения о воспитании болельщиков, и призывы к здравому смыслу. Круглые столы не отменяли, а переносили, пытаясь найти здравые аргументы доводам силовиков по ID.

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      Рейтинг: +812

      Алекс636363 5 марта, 20:37

      а вести себя на стадионе нормально надо. а то придурки ходят и нормальным людям смотреть не дают. вот пусть и будут под колпаком. по мне всех фанатов гнать со стадионов, им футбол не нужен, лишь бы поорать и подраться. они даже к полю спиной стоят. пусть дальше игнорируют - хоть с детьми люди будут ходить, как раньше. а не оторвы

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      Рейтинг: +1006

      г.Онега > Алекс636363 5 марта, 21:28

      в первом весеннем туре что то не видно что бы был полный стадион родителей с детьми

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      Рейтинг: +267

      KLINSI > Алекс636363 5 марта, 22:03

      Сам то ходишь?
      Нормальный ты наш.

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      Рейтинг: +5417

      neim > г.Онега 6 марта, 06:38

      А ты бы своего ребёнка привёл в -10 на стадион, или даже и сам не ходил ?

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 5 марта, 20:32

      ФанID это возможность загнать под колпак десятки тысяч людей по всей стране. Органы этого не упустят. Раньше доставали из широких штанин дубликатом бесценного груза -читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Теперь паспорт унижен электроникой.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 5 марта, 20:27

      Так - процесс пошел !!!!

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