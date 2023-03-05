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  • Депутат КПРФ – о Fan ID: «Позорище, только придурки могли это придумать»

Депутат КПРФ – о Fan ID: «Позорище, только придурки могли это придумать»

5 марта 2023, 20:18
15

Депутат КПРФ Сергей Обухов отреагировал на слова Виталия Милонова, который сообщил, что работает над отменой закона о Fan ID.

«Я автор законопроекта об отмене Fan ID. Если Милонов хочет внести законопроект от своей партии – welcome. Не первый раз такое происходит, когда законопроект оппозиции игнорируется и переносится на партию власти. Такое происходит, когда она признает правоту, но боится об этом сказать честно и прямо.

Пока это просто пиар господина Милонова. Верю, что по данному вопросу произойдут положительные подвижки, потому что сейчас полный тупик. Очевидно, что это позорище, когда любители футбола не могут посмотреть, а бюджетников без особого интереса к футболу загоняют, как на выборы. Более абсурдную ситуацию уже трудно придумать. Какой-то выход будут искать из этого положения.

Мы со своей стороны всех приглашали, предлагали круглый стол – его отменяли. Все это чудовищно. В условиях, когда общество и так страдает от нервных перегрузов, еще и дополнительная история с Fan ID. Только придурковатые менеджеры спорта могли это придумать», – сказал Обухов.

  • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
  • После его введения посещаемость чемпионата резко упала.

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Комментарии (15)
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VVM1964
1678037222
Так - процесс пошел !!!!
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NewLife
1678037555
ФанID это возможность загнать под колпак десятки тысяч людей по всей стране. Органы этого не упустят. Раньше доставали из широких штанин дубликатом бесценного груза -читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Теперь паспорт унижен электроникой.
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Алекс636363
1678037851
а вести себя на стадионе нормально надо. а то придурки ходят и нормальным людям смотреть не дают. вот пусть и будут под колпаком. по мне всех фанатов гнать со стадионов, им футбол не нужен, лишь бы поорать и подраться. они даже к полю спиной стоят. пусть дальше игнорируют - хоть с детьми люди будут ходить, как раньше. а не оторвы
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ivany4
1678039082
Запахло весной 2024 года. Приближались очередные выборы в ГД. Сотни потенциальных депутатов проснулись, вспомнили про электорат, начав называть его народом, и увидели кучу недостатков в стране, среди которых живут 70% граждан. Но при этом декларируют и обозначают борьбу с "ветряными мельницами", а не с причиной недостатков.
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moskowcity-petrv
1678039558
Бюджет переварили, можно обнулиться
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шахта Заполярная
1678042647
Вот если проездом или еще как, а тут играет любимая команда, и в Москве может больше и не будет человек, а допустим в Воркуту ни кто не приедет из команд любой лиги. Хочется посмотреть в живую, кому то может один раз в жизни не по телеку, пришел на стадион, а тут фан - уйди на хрен. Тут как, может валуев объяснит.
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АлексМак
1678044060
Вот это правильно. Все только выиграют от этого.
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Дядя Серёжа
1678071887
Только придурковатые менеджеры спорта могли это придумать», – сказал Обухов... Но Дума утвердила "придурковатый" закон? Она же не сознается, что закон придурковатый, а законы надо исполнять. Нак стадионах не все придурки и будут исполнять пока закон действует, себе дороже.
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