Тарасову отстранили от работы на Первом канале из-за поддержки Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что Первый канал наложил на нее санкции и не приглашает комментировать фигурное катание.

«Не комментирую, потому что были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой (ответственная за спортивное вещание – прим. «Бомбардира»). Связаны они с тем, что поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали. Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся», – сказала Тарасова.

Плющенко объявил о годичном моратории на общение с прессой по этому поводу перед стартом финала Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров.

Ранее Плющенко пригрозил переходом своих фигуристов в другие страны из-за судейства на юниорском первенстве России-2023.

Тарасова приводила своих воспитанниц и воспитанников к золоту Олимпиад.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!