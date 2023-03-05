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    Тарасову отстранили от работы на Первом канале из-за поддержки Плющенко

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что Первый канал наложил на нее санкции и не приглашает комментировать фигурное катание.

    «Не комментирую, потому что были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой (ответственная за спортивное вещание – прим. «Бомбардира»). Связаны они с тем, что поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали. Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся», – сказала Тарасова.

    • Плющенко объявил о годичном моратории на общение с прессой по этому поводу перед стартом финала Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров.
    • Ранее Плющенко пригрозил переходом своих фигуристов в другие страны из-за судейства на юниорском первенстве России-2023.
    • Тарасова приводила своих воспитанниц и воспитанников к золоту Олимпиад.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.03.2023 11:46
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