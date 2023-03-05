Африка выступила за участие России на Олимпиаде-2024

Ассоциация олимпийских комитетов Африки считает, что Россия должна выступить на Олимпиаде-2024.

Африка надеется, что Россия выступит на соревнованиях хотя бы в нейтральном статусе.

Европейские страны грозятся бойкотировать парижскую Олимпиаду, если там будет Россия.

Соответствующую коалицию организовала Польша.

Россия отстранена от международного в том числе футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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