«Стерпится, слюбится». Агент Смирнов – о Fan ID

Футбольный агент Антон Смирнов (представляет, в частности, вратаря «Байера» Андрея Лунева) считает, что проблема Fan ID в российском футболе перестанет быть актуальной.

«Народу не так уж и мало. Fan ID – стерпится, слюбится», – сказал Смирнов.

Агент в своем посте имел в виду матч 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Урал» (2:2), который посетило менее 5 тысяч зрителей.

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