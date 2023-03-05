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    «Стерпится, слюбится». Агент Смирнов – о Fan ID

    Футбольный агент Антон Смирнов (представляет, в частности, вратаря «Байера» Андрея Лунева) считает, что проблема Fan ID в российском футболе перестанет быть актуальной.

    «Народу не так уж и мало. Fan ID – стерпится, слюбится», – сказал Смирнов.

    • Агент в своем посте имел в виду матч 18-го тура РПЛ «Спартак»«Урал» (2:2), который посетило менее 5 тысяч зрителей.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    05.03.2023 08:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 5 марта, 12:08

      "Стерпится, слюбится" - вот вся сущность футбольных агентов...(

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