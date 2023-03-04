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    Российский вратарь подрался с голкипером соперника в матче АХЛ

    Голкипер клуба АХЛ «Милуоки» Ярослав Аскаров подрался с вратарем «Техаса» Реми Пуарье во время матча регулярного чемпионата.

    Стычка случилась в конце игры, которая закончилась поражением команды Аскарова со счетом 3:5.

    • 20-летний уроженец Омска Аскаров играет в США с прошлого года.
    • В январе Аскаров дебютировал в НХЛ в составе «Нэшвилла», став самым молодым вратарем в истории клуба.
    • «Милуоки», в составе которого подрался Аскаров, – фарм-клуб «Нэшвилла», выступающий в АХЛ – 2-й по силе лиге Северной Америки.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 12:40
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