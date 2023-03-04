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    Первой ракетке мира Джоковичу отказали во въезде в США

    Американский сенатор Рик Скотт сообщил, что теннисист Новак Джокович не сможет в марте въехать в США.

    Это связано с тем, что 35-летний серб отказывается делать прививку от коронавируса.

    Джокович просил сделать для него исключение, но ответ был отрицательным.

    Сенатор Скотт требует, чтобы в ситуацию вмешался президент Соединенных Штатов Джо Байден.

    • Джокович – первая ракетка мира.
    • На следующей неделе в США стартует Miami Open.
    • Американские власти продлили запрет на въезд непривитых иностранцев до 11 мая.

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    Источник: твиттер Рика Скотта

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    04.03.2023 12:32
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