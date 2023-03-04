Первой ракетке мира Джоковичу отказали во въезде в США

Американский сенатор Рик Скотт сообщил, что теннисист Новак Джокович не сможет в марте въехать в США.
Это связано с тем, что 35-летний серб отказывается делать прививку от коронавируса.
Джокович просил сделать для него исключение, но ответ был отрицательным.
Сенатор Скотт требует, чтобы в ситуацию вмешался президент Соединенных Штатов Джо Байден.
- Джокович – первая ракетка мира.
- На следующей неделе в США стартует Miami Open.
- Американские власти продлили запрет на въезд непривитых иностранцев до 11 мая.
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Источник: твиттер Рика Скотта