CAS отказал «Зениту», «Реал» предложит 220 миллионов за Мбаппе, Месси готовы платить 94 миллиона в год и другие новости

Охрана выгнала Промеса с площадки после матча Единой лиги ВТБ.

«Реал» предложит «ПСЖ» 220 миллионов за Мбаппе летом.

«Слишком пьян»: Черданцев не прошел фейс-контроль в ночном клубе Ульяновска.

Кузен Промеса, пострадавший от ножевого ранения, требует более 1 миллиона компенсации.

Хакими официально обвинили в изнасиловании. Защитник «ПСЖ» дал показания.

Саудовский клуб предложил Месси 94 миллиона в год.

КДК РФС определился с наказанием для «Волги» за брошенный на поле банан.

Прокуратура потребовала для Промеса два года тюрьмы.

Неймар пропустит ответный матч с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Сестра Промеса: «Квинси насрать на семью. Желаю ему удачи в России».

Новичок «Зенита» Ренан впервые вызван в главную сборную Бразилии.

Мостовой: «Слуцкий – посторонний человек в футболе».

СAS отказал «Зениту» в апелляции по дисквалификации игроков за драку со «Спартаком».

«Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика.