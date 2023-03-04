CAS отказал «Зениту», «Реал» предложит 220 миллионов за Мбаппе, Месси готовы платить 94 миллиона в год и другие новости

Охрана выгнала Промеса с площадки после матча Единой лиги ВТБ.
«Реал» предложит «ПСЖ» 220 миллионов за Мбаппе летом.
«Слишком пьян»: Черданцев не прошел фейс-контроль в ночном клубе Ульяновска.
Кузен Промеса, пострадавший от ножевого ранения, требует более 1 миллиона компенсации.
Хакими официально обвинили в изнасиловании. Защитник «ПСЖ» дал показания.
Саудовский клуб предложил Месси 94 миллиона в год.
КДК РФС определился с наказанием для «Волги» за брошенный на поле банан.
Прокуратура потребовала для Промеса два года тюрьмы.
Неймар пропустит ответный матч с «Баварией» в Лиге чемпионов.
Сестра Промеса: «Квинси насрать на семью. Желаю ему удачи в России».
Новичок «Зенита» Ренан впервые вызван в главную сборную Бразилии.
Мостовой: «Слуцкий – посторонний человек в футболе».
СAS отказал «Зениту» в апелляции по дисквалификации игроков за драку со «Спартаком».
«Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика.