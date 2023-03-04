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CAS отказал «Зениту», «Реал» предложит 220 миллионов за Мбаппе, Месси готовы платить 94 миллиона в год и другие новости

4 марта 2023, 01:05

Охрана выгнала Промеса с площадки после матча Единой лиги ВТБ.

«Реал» предложит «ПСЖ» 220 миллионов за Мбаппе летом.

«Слишком пьян»: Черданцев не прошел фейс-контроль в ночном клубе Ульяновска.

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Хакими официально обвинили в изнасиловании. Защитник «ПСЖ» дал показания.

Саудовский клуб предложил Месси 94 миллиона в год.

КДК РФС определился с наказанием для «Волги» за брошенный на поле банан.

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Неймар пропустит ответный матч с «Баварией» в Лиге чемпионов.

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Новичок «Зенита» Ренан впервые вызван в главную сборную Бразилии.

Мостовой: «Слуцкий – посторонний человек в футболе».

СAS отказал «Зениту» в апелляции по дисквалификации игроков за драку со «Спартаком».

«Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика.

Источник: «Бомбардир»
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