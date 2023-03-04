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  • Уткин: «Знаю только одного человека, который никогда не занимался онанизмом»

Уткин: «Знаю только одного человека, который никогда не занимался онанизмом»

4 марта 2023, 00:13
13

Видеоблогер Василий Уткин поделился деталью личной жизни своего бывшего коллеги Константина Генича – комментатора «Матч ТВ».

«Мастурбация Артема Дзюбы? Это ладно. Допустимо ли заниматься онанизмом? Я лично знаю только одного человека, который этим никогда не занимался. Это Константин Генич. Он сказал это на «Коммент.Шоу», когда я туда пришел.

Трудно сказать, правда это или нет. Возможно, с тех пор он попробовал все-таки. Других таких людей я не представляю», – сказал Уткин.

  • Видео с мастурбацией Дзюбы выложили в сеть осенью 2020 года.

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Генич Константин Уткин Василий
Комментарии (13)
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derrik2000
1677881149
У Васи что, совсем дела финансовые плохи стали раз поднимает уже всеми забытую "рукоблудную" тему? Держись, Вася! В крайнем случае, сходи в магАзин и купи что-нибудь из горячительного, а то относительное безденежье и профессиональная невостребованность может и чего доброго до чего-то совсем трагичного для здоровья довести...
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Таврида
1677882557
Генич был с 9 лет женат, действительно, зачем ему рукоблудством заниматься?
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paracetamol
1677884248
Кто про что, а тупая Утка про своё!
Ответить
odessakmv
1677906212
сдайте уже кто-нибудь эту утятину в Кащенко!!!!!!!
Ответить
TOMSON
1677911547
Васерман. И ему я верю
Ответить
Бригадный
1677993835
А прогрессивная общественность давно догадывалась. Что Генич - кретин. Вот, Вася подтвердил это лишний раз. Спасибо Васе.
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jek718875
1678084147
К.Генич онанист-девственник, у него ещё всё впереди
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