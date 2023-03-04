Уткин: «Знаю только одного человека, который никогда не занимался онанизмом»

Видеоблогер Василий Уткин поделился деталью личной жизни своего бывшего коллеги Константина Генича – комментатора «Матч ТВ».

«Мастурбация Артема Дзюбы? Это ладно. Допустимо ли заниматься онанизмом? Я лично знаю только одного человека, который этим никогда не занимался. Это Константин Генич. Он сказал это на «Коммент.Шоу», когда я туда пришел.

Трудно сказать, правда это или нет. Возможно, с тех пор он попробовал все-таки. Других таких людей я не представляю», – сказал Уткин.

Видео с мастурбацией Дзюбы выложили в сеть осенью 2020 года.

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