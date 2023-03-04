Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уткин: «Знаю только одного человека, который никогда не занимался онанизмом»

    Видеоблогер Василий Уткин поделился деталью личной жизни своего бывшего коллеги Константина Генича – комментатора «Матч ТВ».

    «Мастурбация Артема Дзюбы? Это ладно. Допустимо ли заниматься онанизмом? Я лично знаю только одного человека, который этим никогда не занимался. Это Константин Генич. Он сказал это на «Коммент.Шоу», когда я туда пришел.

    Трудно сказать, правда это или нет. Возможно, с тех пор он попробовал все-таки. Других таких людей я не представляю», – сказал Уткин.

    • Видео с мастурбацией Дзюбы выложили в сеть осенью 2020 года.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США 14
    Семак объяснил выбор Васютина на матч с «Динамо»
    Мешков может вернуться к работе в 21-м туре РПЛ 2
    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2023 00:13
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2066

      jek718875 6 марта, 09:29

      К.Генич онанист-девственник, у него ещё всё впереди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Бригадный 5 марта, 08:23

      А прогрессивная общественность давно догадывалась. Что Генич - кретин. Вот, Вася подтвердил это лишний раз. Спасибо Васе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5702

      TOMSON 4 марта, 09:32

      Васерман. И ему я верю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      odessakmv 4 марта, 08:03

      сдайте уже кто-нибудь эту утятину в Кащенко!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 01:57

      Кто про что, а тупая Утка про своё!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +912

      Таврида 4 марта, 01:29

      Генич был с 9 лет женат, действительно, зачем ему рукоблудством заниматься?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан > Таврида 4 марта, 13:51

      У них то голова болит, то эти дни, то обиделись. Не преувеличивай. Рад конечно если у тебя другая.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +912

      Таврида > Красногорск_Фан 4 марта, 15:37

      Как-то на концерте у Красной Плесени услышал универсальное решение всех проблем:
      Если красавица в рот брать стесняется,
      Дай ей по печени, пусть покривляется!
      Шучу)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20938

      derrik2000 4 марта, 01:05

      У Васи что, совсем дела финансовые плохи стали раз поднимает уже всеми забытую "рукоблудную" тему?
      Держись, Вася!
      В крайнем случае, сходи в магАзин и купи что-нибудь из горячительного, а то относительное безденежье и профессиональная невостребованность может и чего доброго до чего-то совсем трагичного для здоровья довести...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > derrik2000 4 марта, 11:32

      Ты забыл добавить - "по собственному опыту знаю " )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20938

      derrik2000 > Persona_non_Grata 4 марта, 13:22

      Зарема, брысь!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > derrik2000 4 марта, 13:58

      Предполагая, что общаешься с дамой, будь вежлив !!! )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20938

      derrik2000 > Persona_non_Grata 4 марта, 14:12

      С такой "дамой" - "недамой" только ТАК общаюсь.
      Да и интеллект у тебя соответствующий: одни понты и общие фразы.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11