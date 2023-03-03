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«Локомотив» разгромил «Витязь», СКА – минское «Динамо» и другие результаты плей-офф КХЛ

3 марта 2023, 22:03

СКА во втором матче серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ победил минское «Динамо». Счет в серии стал равным.

В другой игре Запада «Локомотив» переиграл подмосковный «Витязь» и тоже сравнял счет в серии.

На Востоке «Салават Юлаев» и «Ак Барс» добились побед.

Все серии идут до четырех побед.

КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала

СКА (Санкт-Петербург) – Динамо (Минск) – 5:2 (3:0; 0:1; 2:1)

Голы: 1:0 – Глотов, 13; 2:0 – Гребенщиков, 16; 3:0 – Ожиганов, 17; 3:1 – Спунер, 34; 4:1 – Хуснутдинов, 46; 4:2 – Пышкайло, 57; 5:2 – Фальковский, 59 (большинство).

Счет в серии: 1:1.

Локомотив (Ярославль) – Витязь (Московская область) – 6:2 (2:1; 2:0; 2:1)

Голы: 1:0 – Полунин, 10; 2:0 – Иванов, 14 (большинство); 2:1 – Старков, 17; 3:1 – Тесанов, 23; 4:1 – Шалунов, 33; 4:2 – Уилсон, 47 (большинство); 5:2 – Полунин, 47; 6:2 – Каюмов, 48.

Счет в серии: 1:1.

КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала

Салават Юлаев (Уфа) – Адмирал (Владивосток) – 5:2 (3:1; 2:1; 0:0)

Голы: 1:0 – Мухамадуллин, 2 (большинство); 1:1 – Криштоф, 5; 2:1 – Башкиров, 1; 3:1 – Кадейкин, 20; 4:1 – Дроздов, 30; 5:1 – Хмелевский, 31 (большинство); 5:2 – Берлев, 38 (большинство).

Счет в серии: 1:1.

Ак Барс (Казань) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 4:1 (2:0; 1:1; 1:0)

Голы: 1:0 – Воронков, 1; 2:0 – Воронков, 7 (большинство); 2:1 – Воробьев, 21; 3:1 – Радулов, 25; 4:1 – Галиев, 48 (большинство).

Счет в серии: 1:1.

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Расписание матчей плей-офф КХЛ

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Источник: «Бомбардир»
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