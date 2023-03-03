Кавазашвили отреагировал на слова Тарпищева о том, что он четыре раза ошибся в одном слове

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева в свой адрес.

Ранее Тарпищев заявил: «В 1992-м к власти в российском футболе Кавазашвили рвался. Но когда я увидел, что он в документе в одном слове четыре ошибки сделал, понял – Колоскову альтернативы нет».

«Я вообще на такие вещи не обращаю внимание. Я не буду никогда с Тарпищевым спорить. Никаких вопросов. Но, если бы он меня обвинил в чем-то другом, то я мог бы еще подумать.

А на данном этапе мне абсолютно все равно, что он сказал обо мне», — сказал Кавазашвили.

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