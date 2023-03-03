Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кавазашвили отреагировал на слова Тарпищева о том, что он четыре раза ошибся в одном слове

    Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева в свой адрес.

    Ранее Тарпищев заявил: «В 1992-м к власти в российском футболе Кавазашвили рвался. Но когда я увидел, что он в документе в одном слове четыре ошибки сделал, понял – Колоскову альтернативы нет».

    «Я вообще на такие вещи не обращаю внимание. Я не буду никогда с Тарпищевым спорить. Никаких вопросов. Но, если бы он меня обвинил в чем-то другом, то я мог бы еще подумать.

    А на данном этапе мне абсолютно все равно, что он сказал обо мне», — сказал Кавазашвили.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Кавазашвили считает «Зенит» самым богатым клубом Европы 9
    Кавазашвили усомнился в знании Безбородовым футбольных правил 2
    Кавазашвили: «Спартак» – базовый клуб сборной России. И так должно быть всегда!» 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2023 12:36
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 3 марта, 21:01

      Да он и сейчас в простых словах смешные ошибки делает - Говорит к примеру Не Зенит поехал на сбор - а Зенит поехала на сбор - путает окончания слов и мужской род с женским...за 70 с лишним лет язык даже не смог толком выучить....Орфография - это ещё цветочки...Зато МАтч Тв нашел себе чудо - эксперта)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6081

      Enter2006 3 марта, 14:05

      Если в слове ХЛЕБ сделать четыре ошибки, то будет слово ПИВО ! ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 > Enter2006 3 марта, 15:04

      Просто нет слов!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11