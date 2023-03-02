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    ЦСКА победил «Северсталь», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ

    В КХЛ состоялись очередные матчи 1/4 финала конференций. На Западе ЦСКА и «Динамо» добились побед.

    На Востоке «Сибирь» в гостях в овертайме победила «Авангард», а «Автомобилист» оказался сильнее «Металлурга».

    Все серии идут до четырех побед.

    КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала

    ЦСКА (Москва) – Северсталь (Череповец) – 5:2 (0:1; 2:0; 3:1)

    Голы: 0:1 – Пресс, 9 (большинство); 1:1 – Григоренко, 25; 2:1 – Абрамов, 26; 3:1 – Абрамов, 43; 4:1 – Плотников, 44; 4:2 – Иванцов, 53; 5:2 – Плотников, 60 (в пустые ворота).

    Счет в серии: 1:0.

    Торпедо (Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 1:3 (1:1; 0:1; 0:1)

    Голы: 1:0 – Коваленко, 16 (меньшинство); 1:1 – Уил, 20; 1:2 – Джиошвили, 27 (большинство); 1:3 – Муранов, 59 (в пустые ворота).

    Счет в серии: 0:1.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала

    Авангард (Омск) – Сибирь (Новосибирск) – 1:2 (0:0: 0:0; 1:1; 0:1)

    Голы: 1:0 – Береглазов, 58; 1:1 – Шаров, 59; 1:2 – Сетдиков, 69.

    Счет в серии: 0:1.

    Автомобилист (Екатеринбург) – Металлург (Магнитогорск) – 4:2 (1:1; 1:1; 2:0)

    Голы: 0:1 – Минулин, 18; 1:1 – Белоусов, 20; 2:1 – Эберт, 27; 2:2 – Голдобин, 30; 3:2 – Волк, 41 (большинство); 4:2 – Широков, 49.

    Счет в серии: 1:0.

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    Расписание матчей плей-офф КХЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2023 22:24
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