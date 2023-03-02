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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Тарасова: «Фигуристы приносят России великие победы, а футболисты нет. За что им платят такие деньги?»

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает неоправданно высокими зарплаты в футболе.

    «Сложно даже выразить эмоции по поводу зарплат у футболистов. У нас футбол в почете, но только мы у футбола – нет.

    Несправедливость – не то слово, чтобы описать такие зарплаты футболистам в России.

    Российские фигуристы приносят великие победы нашей стране, а футболисты нет. За что футболистам платят такие деньги?» – сказала Тарасова.

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    Источник: Sport24

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    02.03.2023 22:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 3 марта, 14:39

      Уже не первый раз можно слышать такое высказывание от Тарасовой.
      Но разве когда то было все наоборот?

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      Рейтинг: +353

      eugen-han 3 марта, 08:50

      Дело в том, что футбол - спорт номер один (the first) во всём мире, а фигурное катание - это для эстетов и специфически не совсем нормальных спортивных людей мягко говоря. Но есть хоккей, где платят меньше, чем в футболе, и это тоже правильно на самом деле, потому что в него играют только северная Америка и условно северная Европа, включая Россию, но это опять же не весь мир, который любит и играет в футбол.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 2 марта, 22:27

      Не верю , что Тарасова каждые 2 месяца вспоминает о футболистах.
      Это журналисты с позорных сайтов спорт24 и рб спорт, от нех делать периодически вспоминают её высказывания.

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