Тарасова: «Фигуристы приносят России великие победы, а футболисты нет. За что им платят такие деньги?»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает неоправданно высокими зарплаты в футболе.
«Сложно даже выразить эмоции по поводу зарплат у футболистов. У нас футбол в почете, но только мы у футбола – нет.
Несправедливость – не то слово, чтобы описать такие зарплаты футболистам в России.
Российские фигуристы приносят великие победы нашей стране, а футболисты нет. За что футболистам платят такие деньги?» – сказала Тарасова.
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Источник: Sport24