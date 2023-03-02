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  • Тарасова: «Фигуристы приносят России великие победы, а футболисты нет. За что им платят такие деньги?»

Тарасова: «Фигуристы приносят России великие победы, а футболисты нет. За что им платят такие деньги?»

2 марта 2023, 22:16
2

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает неоправданно высокими зарплаты в футболе.

«Сложно даже выразить эмоции по поводу зарплат у футболистов. У нас футбол в почете, но только мы у футбола – нет.

Несправедливость – не то слово, чтобы описать такие зарплаты футболистам в России.

Российские фигуристы приносят великие победы нашей стране, а футболисты нет. За что футболистам платят такие деньги?» – сказала Тарасова.

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Источник: Sport24
Комментарии (2)
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eugen-han
1677822606
Дело в том, что футбол - спорт номер один (the first) во всём мире, а фигурное катание - это для эстетов и специфически не совсем нормальных спортивных людей мягко говоря. Но есть хоккей, где платят меньше, чем в футболе, и это тоже правильно на самом деле, потому что в него играют только северная Америка и условно северная Европа, включая Россию, но это опять же не весь мир, который любит и играет в футбол.
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zigbert
1677843567
Уже не первый раз можно слышать такое высказывание от Тарасовой. Но разве когда то было все наоборот?
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