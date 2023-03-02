Боссы «Ньюкасла» напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии. АПЛ одобрила покупку клуба из-за отсутствия такой связи

Владельцы «Ньюкасла» напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии, сообщает The Guardian.

Это выяснилось в результате судебного разбирательства в США. Из опубликованных данных в суде следует, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, владеющий «Ньюкаслом», и председатель «Ньюкасла» Ясир Аль-Румайян напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии.

В 2021 году АПЛ одобрила сделку по покупке саудовцами 80% акций «Ньюкасла» после получения заверений, что Саудовская Аравия как государство не будет иметь контроля над «Ньюкаслом».

«Ньюкасл» идет на 5-м месте в АПЛ.

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