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    Боссы «Ньюкасла» напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии. АПЛ одобрила покупку клуба из-за отсутствия такой связи

    Владельцы «Ньюкасла» напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии, сообщает The Guardian.

    Это выяснилось в результате судебного разбирательства в США. Из опубликованных данных в суде следует, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, владеющий «Ньюкаслом», и председатель «Ньюкасла» Ясир Аль-Румайян напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии.

    В 2021 году АПЛ одобрила сделку по покупке саудовцами 80% акций «Ньюкасла» после получения заверений, что Саудовская Аравия как государство не будет иметь контроля над «Ньюкаслом».

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    Источник: The Guardian

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    02.03.2023 16:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 2 марта, 17:20

      У них джентельменам привыкли верить на слово.

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