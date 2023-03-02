«Нет ничего невозможного». Глушаков прокомментировал жеребьевку Fonbet Кубка России

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков оценил жеребьевку 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.
- «Пари НН» сыграет с «Ростовом».
- Матч пройдет в Нижнем Новгороде.
«Узнал, что попали в Кубке на «Ростов». Самое важное, что сыграем дома. Уверен, что болельщики тоже очень довольны, придут поддержать нас и помогут пройти дальше. Сложный соперник, но нет ничего невозможного.
Будет интересный матч. Ведь нам ещe играть и в чемпионате, на их поле в Ростове. С нетерпением жду возвращение в родной Ростов и кубковую игру в Нижнем!» – написал Глушаков в телеграме.
Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова