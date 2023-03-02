«Нет ничего невозможного». Глушаков прокомментировал жеребьевку Fonbet Кубка России

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков оценил жеребьевку 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

«Пари НН» сыграет с «Ростовом».

Матч пройдет в Нижнем Новгороде.

«Узнал, что попали в Кубке на «Ростов». Самое важное, что сыграем дома. Уверен, что болельщики тоже очень довольны, придут поддержать нас и помогут пройти дальше. Сложный соперник, но нет ничего невозможного.

Будет интересный матч. Ведь нам ещe играть и в чемпионате, на их поле в Ростове. С нетерпением жду возвращение в родной Ростов и кубковую игру в Нижнем!» – написал Глушаков в телеграме.

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