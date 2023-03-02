Стало известно, на сколько месяцев выбыл из-за травмы Лаксальт

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт выбыл на несколько месяцев из-за травмы.

«Сначала было подозрение на серьезное повреждение крестообразной связки колена. Сейчас прогнозы более оптимистичны, но восстановление может занять от двух до трех месяцев», — сообщил источник Sport24.

Уругваец получил повреждение колена на третьем сборе московской команды в Турции.

30-летний Лаксальт в этом сезоне провел 12 матчей без голевых действий.

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