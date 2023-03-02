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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Лещук назвал фаворита в кубковом матче «Зенит» – «Динамо»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил итоги жеребьевки 1/4 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    • Московский клуб сыграет с «Зенитом».
    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге.

    — Что происходило с командой в четвертьфинальных матчах пути РПЛ с «Крыльями Советов»?

    — Думаю, что мы, наверное, еще не особо втянулись в официальные игры. Все еще в каких‑то товарищеских играх пребываем. Нет агрессии. Если мы добавим агрессии и желания, сможем показать интересный футбол.

    С «Зенитом» будет тяжелая игра. «Зенит» — фаворит, но если мы хотим дойти до финала, как в том году, все равно придется играть с сильными соперниками.

    — Чем впечатлил или чем особо опасен «Зенит»?

    — Индивидуально у них сильные футболисты, которые могут решить эпизоды. Нам будет сложно, конечно, есть сложности в обороне и где‑то в атаке, не можем забить.

    — То, что матч в Санкт‑Петербурге, это для кого лучше: для «Динамо» или для «Зенита»? Или, может, нужна ответная встреча?

    — Учитывая, что это «Зенит», один матч — хорошо. Два — уже тяжелее. То, что играем у них, тоже плюс. Там закрытый стадион, и погода будет позволять играть в футбол. Игроки «Зенита» воспользуются этим, и нам будет поприятнее, чем как мы играли с «Крыльями Советов» в Москве в минусовую температур.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2023 15:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 2 марта, 16:23

      Открыл Америку - зачем такие интервью вообще брать -только время тратить на прочтение

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