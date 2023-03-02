Лещук назвал фаворита в кубковом матче «Зенит» – «Динамо»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил итоги жеребьевки 1/4 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Московский клуб сыграет с «Зенитом».

Матч пройдет в Санкт-Петербурге.

— Что происходило с командой в четвертьфинальных матчах пути РПЛ с «Крыльями Советов»?

— Думаю, что мы, наверное, еще не особо втянулись в официальные игры. Все еще в каких‑то товарищеских играх пребываем. Нет агрессии. Если мы добавим агрессии и желания, сможем показать интересный футбол.

С «Зенитом» будет тяжелая игра. «Зенит» — фаворит, но если мы хотим дойти до финала, как в том году, все равно придется играть с сильными соперниками.

— Чем впечатлил или чем особо опасен «Зенит»?

— Индивидуально у них сильные футболисты, которые могут решить эпизоды. Нам будет сложно, конечно, есть сложности в обороне и где‑то в атаке, не можем забить.

— То, что матч в Санкт‑Петербурге, это для кого лучше: для «Динамо» или для «Зенита»? Или, может, нужна ответная встреча?

— Учитывая, что это «Зенит», один матч — хорошо. Два — уже тяжелее. То, что играем у них, тоже плюс. Там закрытый стадион, и погода будет позволять играть в футбол. Игроки «Зенита» воспользуются этим, и нам будет поприятнее, чем как мы играли с «Крыльями Советов» в Москве в минусовую температур.

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