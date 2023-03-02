Агент Хвичи рассказал, в каком клубе Кварацхелия видит свое будущее

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался о будущем игрока.

«Хвиче всe нравится в «Наполи», на данный момент нет никаких разговоров с клубами. Ни в какую другую итальянскую команду он не перейдeт.

Я разговаривал с Хвичей, и он мне признался: «Мамука, я не буду играть в другой итальянской команде, кроме «Наполи». Не знаю, что будет через 10-15 лет, может быть, «Интер» позвонит ему, и он захочет туда, но на сегодняшний момент он не хочет. В Италии для него есть только Неаполь.

Мы с его отцом болеем за «Барселону», но Квара любит «Реал». Если бы я увидел его в футболке «Барсы», я был бы очень счастлив, но он болеет за «Реал», – сказал Джугели для GeoTeam.

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