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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Шалимов рассказал, каким был Галицкий до создания «Краснодара». Они знакомы больше 20 лет

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал, когда познакомился в владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

    — Вы знакомы с Галицким больше 20 лет. Как познакомились?

    — В 2000-х через общего знакомого. Это было еще до создания «Краснодара», «Магнита». Общались про футбол.

    — Насколько дискуссия была глубокой?

    — Он много матчей смотрел. Например, никто не знает, но Галицкий одно время каждый год ездил на дерби в Турцию «Фенербахче»«Галатасарай». Он там с ума сходил, говорил: «Я такого никогда не видел».

    Он уже тогда готовился, что у него будет команда. Понятно, что со временем он начал намного глубже понимать футбол. Появились своя академия, команда в еврокубках.

    — Он мог бы тренировать?

    — Нет, конечно. Ему это не интересно. Это создали какой-то стереотип.

    Он смотрит очень много футбола — приезжает на «Краснодар-3» во Вторую лигу, на «Краснодар-2», ну и на главную команду — понятное дело. Он даже тренировки посещает раза три в неделю.

    Галицкий очень сильно переживает за клуб, много общается с тренерами, но это не значит, что он будет выходить на поле, придумывать упражнения. Это другая профессия.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2023 13:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 2 марта, 15:30

      Мог бы он тренировать - Да нет конечно, это стереотип - однако частенько заставлял тренеров выпускать или не выпускать определенных игроков!

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