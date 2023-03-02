Шалимов рассказал, каким был Галицкий до создания «Краснодара». Они знакомы больше 20 лет

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал, когда познакомился в владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

— Вы знакомы с Галицким больше 20 лет. Как познакомились?

— В 2000-х через общего знакомого. Это было еще до создания «Краснодара», «Магнита». Общались про футбол.

— Насколько дискуссия была глубокой?

— Он много матчей смотрел. Например, никто не знает, но Галицкий одно время каждый год ездил на дерби в Турцию «Фенербахче» — «Галатасарай». Он там с ума сходил, говорил: «Я такого никогда не видел».

Он уже тогда готовился, что у него будет команда. Понятно, что со временем он начал намного глубже понимать футбол. Появились своя академия, команда в еврокубках.

— Он мог бы тренировать?

— Нет, конечно. Ему это не интересно. Это создали какой-то стереотип.

Он смотрит очень много футбола — приезжает на «Краснодар-3» во Вторую лигу, на «Краснодар-2», ну и на главную команду — понятное дело. Он даже тренировки посещает раза три в неделю.

Галицкий очень сильно переживает за клуб, много общается с тренерами, но это не значит, что он будет выходить на поле, придумывать упражнения. Это другая профессия.

Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»