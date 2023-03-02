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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ломовицкий объяснил свой досрочный уход из «Химок»

    Полузащитник Александр Ломовицкий рассказал, почему прошедшей зимой покинул «Химки», несмотря на то, что его аренда действовала до конца сезона.

    – Александр, как ты охарактеризуешь последние полгода в карьере?

    – Это был тяжелый и непростой период. Но я доволен, что вернулся в «Рубин». Меня здесь все устраивает. Рад, что снова буду выступать за казанцев.

    – «Химки» арендовали тебя до конца сезона...

    – Вернуться в «Рубин» – мое желание. Под конец года в «Химках» происходили такие вещи... Наверное, было слишком много негатива вокруг клуба. Чувствовал, что мне лучше вернуться в Казань.

    Плюс, когда я приходил в «Химки», это была одна история – я шел к Сергею Николаевичу Юрану. Но потом все резко поменялось – вы и сами в курсе, что в последние полгода творилось в команде...

    – Ты мог остаться в «Химках»?

    – В теории – да. Но посмотрите, сколько человек зимой покинуло команду, это о многом говорит.

    Повторюсь, из-за негатива вокруг клуба мне было сложно там находиться. Это очень мешало концентрироваться на работе.

    – В какой момент осознал, что не хочешь оставаться в «Химках»?

    – Когда зарплату не платили полгода, а негатива становилось все больше. В конце концов в клубе начал твориться какой-то сюрреализм.

    Вы же сами видите, какой сейчас имидж у «Химок».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2023 12:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 2 марта, 16:46

      А ведь ушло очень много игроков. Теперь это будут уже другие Химки.

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