Ломовицкий объяснил свой досрочный уход из «Химок»

Полузащитник Александр Ломовицкий рассказал, почему прошедшей зимой покинул «Химки», несмотря на то, что его аренда действовала до конца сезона.

– Александр, как ты охарактеризуешь последние полгода в карьере?

– Это был тяжелый и непростой период. Но я доволен, что вернулся в «Рубин». Меня здесь все устраивает. Рад, что снова буду выступать за казанцев.

– «Химки» арендовали тебя до конца сезона...

– Вернуться в «Рубин» – мое желание. Под конец года в «Химках» происходили такие вещи... Наверное, было слишком много негатива вокруг клуба. Чувствовал, что мне лучше вернуться в Казань.

Плюс, когда я приходил в «Химки», это была одна история – я шел к Сергею Николаевичу Юрану. Но потом все резко поменялось – вы и сами в курсе, что в последние полгода творилось в команде...

– Ты мог остаться в «Химках»?

– В теории – да. Но посмотрите, сколько человек зимой покинуло команду, это о многом говорит.

Повторюсь, из-за негатива вокруг клуба мне было сложно там находиться. Это очень мешало концентрироваться на работе.

– В какой момент осознал, что не хочешь оставаться в «Химках»?

– Когда зарплату не платили полгода, а негатива становилось все больше. В конце концов в клубе начал твориться какой-то сюрреализм.

Вы же сами видите, какой сейчас имидж у «Химок».

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