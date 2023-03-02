Мак Аллистер: «Месси будет лучшим в мире и в 40-45 лет»

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер уверен в мастерстве своего партнера Лионеля Месси.

«Надеюсь, Месси продолжит играть в сборной. Конечно, вижу его на чемпионате мира-2026. Он будет лучшим в мире и в 40-45 лет. Он профессионал, он в отличной физической форме», – считает Мак Аллистер.

В декабре 35-летний Месси помог Аргентине впервые с 1986 года выиграть чемпионат мира.

У Лионеля 7 «Золотых мячей».

У Месси летом истекает контракт с «ПСЖ».

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