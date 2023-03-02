Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мак Аллистер: «Месси будет лучшим в мире и в 40-45 лет»

    Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер уверен в мастерстве своего партнера Лионеля Месси.

    «Надеюсь, Месси продолжит играть в сборной. Конечно, вижу его на чемпионате мира-2026. Он будет лучшим в мире и в 40-45 лет. Он профессионал, он в отличной физической форме», – считает Мак Аллистер.

    • В декабре 35-летний Месси помог Аргентине впервые с 1986 года выиграть чемпионат мира.
    • У Лионеля 7 «Золотых мячей».
    • У Месси летом истекает контракт с «ПСЖ».

    РПЛ возвращается завтра! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: TyC Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2023 11:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11