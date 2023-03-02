«Откуда такой гонор? Ты на последнем месте». Дзюба обвинил Талалаева в неуважении

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о срыве трансфера в «Торпедо» зимой.

«Талалаев хотел устроить мне в «Торпедо» типа просмотр. Ему в клубе объяснили, что это, мягко говоря, некрасиво, неуважительно.

Не знаю, откуда у Талалаева такой гонор. Когда ты идешь на последнем месте с семью забитыми голами. Странно себя так вести. Потом он начал юлить и хитрить.

Илья Геркус хотел меня. Мне показалось, что он единственный, кто хочет сохранить «Торпедо» в РПЛ», – сказал Дзюба.

Контракт 34-летнего форварда действует до лета.

По нему игрок получает 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

«Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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