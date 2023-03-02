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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Откуда такой гонор? Ты на последнем месте». Дзюба обвинил Талалаева в неуважении

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о срыве трансфера в «Торпедо» зимой.

    «Талалаев хотел устроить мне в «Торпедо» типа просмотр. Ему в клубе объяснили, что это, мягко говоря, некрасиво, неуважительно.

    Не знаю, откуда у Талалаева такой гонор. Когда ты идешь на последнем месте с семью забитыми голами. Странно себя так вести. Потом он начал юлить и хитрить.

    Илья Геркус хотел меня. Мне показалось, что он единственный, кто хочет сохранить «Торпедо» в РПЛ», – сказал Дзюба.

    • Контракт 34-летнего форварда действует до лета.
    • По нему игрок получает 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
    • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    02.03.2023 11:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 2 марта, 12:56

      Ну вы друг друга стоите , два нарцисса.

      0
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 2 марта, 12:55

      Дерево совсем берега потеряло. Ты наемный рабочий и еще ставишь условия работодателю.

      0
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      Рейтинг: +17575

      NewLife 2 марта, 12:25

      Дерево не на того напало, у Талалая есть стержень.

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