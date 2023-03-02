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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба: «Не любите меня – не надо. Я не принцесса, чтобы меня любить»

    Нападающий «Локомотива» Артема Дзюба обратился к недоброжелателям.

    «Я не принцесса. Меня не надо любить. Мне не надо доказывать никому.

    Про меня говорят? Они меня не знают. Не знают, какой я, что я. Толком меня никто не знает. Ну вы меня не знаете. Как вы можете говорить что-то? Узнайте меня – я приму ваше мнение.

    Не любите меня – не надо. Ваше право», – сказал Дзюба.

    • Контракт 34-летнего форварда действует до лета.
    • По нему игрок получает 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
    • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    02.03.2023 11:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 2 марта, 13:53

      А ведь все его недоброжелатели появились не на пустом месте. Все тебя уже изучили а доказательство твой идиотский характер.

      1
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 2 марта, 13:08

      Меня не кто не любит, но и хрен с ним. За то как я себя любил в гостинице, видела вся страна.

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      Рейтинг: +3912

      Ziklop 2 марта, 12:43

      в дурку пусть тебя там изучают!

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      Рейтинг: +11398

      "supermax" 2 марта, 11:58

      а потом он заплакал и его все сразу узнали

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      Рейтинг: +17575

      NewLife 2 марта, 11:42

      Неужели тебя кто-то любит ?
      "Толком меня никто не знает." Тебя знают по твоему дебильному 3,14здежу.

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