Дзюба: «Не любите меня – не надо. Я не принцесса, чтобы меня любить»

Нападающий «Локомотива» Артема Дзюба обратился к недоброжелателям.

«Я не принцесса. Меня не надо любить. Мне не надо доказывать никому.

Про меня говорят? Они меня не знают. Не знают, какой я, что я. Толком меня никто не знает. Ну вы меня не знаете. Как вы можете говорить что-то? Узнайте меня – я приму ваше мнение.

Не любите меня – не надо. Ваше право», – сказал Дзюба.

Контракт 34-летнего форварда действует до лета.

По нему игрок получает 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

«Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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