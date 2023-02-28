«Спартак» победил «Локо», Месси – игрок года, «Монако» продлил Головина и другие новости

Карпин высказался о возможном вызове Малкома и Клаудиньо в сборную России и назвал условие для приглашения Дзюбы

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Жо объявил о завершении карьеры. ЦСКА вспомнил его покер в ворота «Шинника»

До перехода в «Локомотив» Дзюба давал согласие сыграть за «Волгу» против «Зенита» в Кубке России. В Ульяновске подтвердили

Поттеру дали два матча на исправление ситуации. «Челси» сыграет с «Лидсом» и «Боруссией» Д

Чемпион мира Скалони продлил контракт со сборной Аргентины

Кубок России. «Спартак» во 2-й раз победил «Локомотив» (4:2), «Ростов» проиграл «Уралу» (1:2), «Пари НН» выбил «Звезду» Комбарова (2:0)

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Месси – лучший футболист 2022 года по версии ФИФА, Скалони – лучший тренер, Мартинес – лучший вратарь, одноногий футболист получил премию Пушкаша, определена символическая сборная года

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