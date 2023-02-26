«Матч ТВ» рекламирует Fan ID через «клуб анонимных болельщиков»

На телеканале «Матч Премьер» (входит в холдинг «Матч ТВ» и транслирует РПЛ) запустили рекламу индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

В ролике фанаты различных команд РПЛ сидят в кругу – по аналогии с клубом анонимных алкоголиков. Они жалуются на свои проблемы, возникшие из-за невозможности посещать стадионы.

Заканчивается реклама призывом оформить Fan ID.

С весны индивидуальные паспорта болельщиков будут необходимы при посещении всех стадионов РПЛ.

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