Малком и Клаудиньо стали гражданами России, жеребьевка еврокубков и другие новости

Газзаев раскритиковал игроков «Локомотива» за слова после поражения от «Спартака».
Кавазашвили: «11 россиян в составе «Спартака» – просто чудо! Благодарен ФИФА и УЕФА, что они нас отстранили».
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников.
ФИФА попросила Месси, Мбаппе и Бензема приехать на церемонию The Best. Им не сообщили, кто получит награду.
Малком и Клаудиньо стали гражданами России. Путин подписал указ.
«Большая привилегия». «Зенит» поздравил Малкома и Клаудиньо с получением российского гражданства.
Захарян еще может перейти в «Галатасарай». Руководство клуба встретится с семьей игрока.
«Это движение их души, сами обратились». Медведев – о натурализации Малкома и Клаудиньо.
Клаудиньо не сыграет с «Волгой».