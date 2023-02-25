Малком и Клаудиньо стали гражданами России, жеребьевка еврокубков и другие новости

Газзаев раскритиковал игроков «Локомотива» за слова после поражения от «Спартака».

Кавазашвили: «11 россиян в составе «Спартака» – просто чудо! Благодарен ФИФА и УЕФА, что они нас отстранили».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников.

ФИФА попросила Месси, Мбаппе и Бензема приехать на церемонию The Best. Им не сообщили, кто получит награду.

Малком и Клаудиньо стали гражданами России. Путин подписал указ.

«Большая привилегия». «Зенит» поздравил Малкома и Клаудиньо с получением российского гражданства.

Захарян еще может перейти в «Галатасарай». Руководство клуба встретится с семьей игрока.

«Это движение их души, сами обратились». Медведев – о натурализации Малкома и Клаудиньо.

Клаудиньо не сыграет с «Волгой».