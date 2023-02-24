3-кратный чемпион мира по хоккею и 6-кратный чемпион России Зарипов завершил карьеру

Нападающий ХК «Ак Барс» Данис Зарипов провел последний матч в карьере. Им стала встреча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:6).

О решении завершить карьеру 41-летний спортсмен объявил за несколько часов до матча.

Именно в «Ак Барсе» Зарипов провел наибольшую часть карьеры (2001-2013, 2017-2023 годы). С казанцами он 4 раза становился чемпионом страны.

Еще 2 раз Зарипов выигрывал Кубок Гагарина с «Металлургом», матчем против которого и завершил сегодня карьеру.

В составе сборной России игрок трижды брал чемпионат мира.

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