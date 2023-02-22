«Реал» разгромил «Ливерпуль», Захарян отказал «Галатасараю», экс-тренер «Рубина» возглавил «Лидс» и другие новости

Лига чемпионов. «Реал» уничтожил «Ливерпуль» (5:2) на «Энфилде», у Бензема и Винисиуса дубли.
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Источник: «Бомбардир»