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«Реал» разгромил «Ливерпуль», Захарян отказал «Галатасараю», экс-тренер «Рубина» возглавил «Лидс» и другие новости

22 февраля 2023, 01:09

Лига чемпионов. «Реал» уничтожил «Ливерпуль» (5:2) на «Энфилде», у Бензема и Винисиуса дубли.

Линекер одним словом описал матч «Ливерпуль» – «Реал».

Тарасов сделал пересадку волос: «Операция прошла успешно!».

Бывший тренер «Рубина» возглавил «Лидс».

Месси встретился с двумя игроками «Барселоны».

«Я вообще такого никогда не видел». Слуцкий – о газоне в Ульяновске, где сыграет «Зенит».

Хвича сравнил Серию А и РПЛ.

«Крылья Советов» бесплатно подписали экс-нападающего «Спартака».

Крымские клубы летом начнут выступать в российских турнирах, но при одном условии.

Захарян: «Не рассматриваю переход в «Галатасарай» по личным причинам».

Источник: «Бомбардир»
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