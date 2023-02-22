«Реал» разгромил «Ливерпуль», Захарян отказал «Галатасараю», экс-тренер «Рубина» возглавил «Лидс» и другие новости

Лига чемпионов. «Реал» уничтожил «Ливерпуль» (5:2) на «Энфилде», у Бензема и Винисиуса дубли.

Линекер одним словом описал матч «Ливерпуль» – «Реал».

Тарасов сделал пересадку волос: «Операция прошла успешно!».

Бывший тренер «Рубина» возглавил «Лидс».

Месси встретился с двумя игроками «Барселоны».

«Я вообще такого никогда не видел». Слуцкий – о газоне в Ульяновске, где сыграет «Зенит».

Хвича сравнил Серию А и РПЛ.

«Крылья Советов» бесплатно подписали экс-нападающего «Спартака».

Крымские клубы летом начнут выступать в российских турнирах, но при одном условии.

Захарян: «Не рассматриваю переход в «Галатасарай» по личным причинам».