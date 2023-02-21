Олимпийский чемпион Костомаров ослеп на один глаз. Ранее он перенес инсульт и ампутацию стоп и кистей

Стали известны последствия инсульта олимпийского чемпиона Романа Костомарова. У него перестал видеть правый глаз.

«Хрусталик пришлось удалить из-за сильного фронтита.

Роман сейчас находится в крайне тяжeлом состоянии. На ИВЛ. Пациент с отeком правой лобной доли мозга, двусторонним отитом, гидротораксом (избыточная жидкость в лeгких) и сепсисом. Врачи делают всe возможное», – написал источник.

46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

В феврале спортсмену ампутировали стопы и кисти из-за некроза.

Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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