Олимпийский чемпион Костомаров ослеп на один глаз. Ранее он перенес инсульт и ампутацию стоп и кистей

Стали известны последствия инсульта олимпийского чемпиона Романа Костомарова. У него перестал видеть правый глаз.
«Хрусталик пришлось удалить из-за сильного фронтита.
Роман сейчас находится в крайне тяжeлом состоянии. На ИВЛ. Пациент с отeком правой лобной доли мозга, двусторонним отитом, гидротораксом (избыточная жидкость в лeгких) и сепсисом. Врачи делают всe возможное», – написал источник.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- В феврале спортсмену ампутировали стопы и кисти из-за некроза.
- Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
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Источник: телеграм-канал SHOT