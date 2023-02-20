Неймар получил тяжелую травму и заплакал, «Наполи» установил цену на Хвичу и другие новости

«Наполи» установил ценник на Кварацхелию. Им интересуется «Реал».

Месси ведет переговоры только с одним клубом.

Неймар получил тяжелую травму голеностопа и заплакал.

Непомнящий назвал двух самых талантливых игроков России после поколения Евро-2008.

Семин объяснил, почему «Локомотив» не сохранил Кварацхелию в 2019 году.

Мартинелли начал праздновать гол «Астон Вилле», еще не забив его.

Осимхен превзошел достижение Месси и Роналду.

Рафинья назвал клуб, за который никогда не будет играть.

«Че уставился, придурок?». Кокорин отпраздновал гол в стиле Месси на ЧМ-2022 и повторил его фразу.

Семин назвал сильнейшего игрока России.