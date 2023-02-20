Неймар получил тяжелую травму и заплакал, «Наполи» установил цену на Хвичу и другие новости

«Наполи» установил ценник на Кварацхелию. Им интересуется «Реал».
Месси ведет переговоры только с одним клубом.
Неймар получил тяжелую травму голеностопа и заплакал.
Непомнящий назвал двух самых талантливых игроков России после поколения Евро-2008.
Семин объяснил, почему «Локомотив» не сохранил Кварацхелию в 2019 году.
Мартинелли начал праздновать гол «Астон Вилле», еще не забив его.
Осимхен превзошел достижение Месси и Роналду.
Рафинья назвал клуб, за который никогда не будет играть.
«Че уставился, придурок?». Кокорин отпраздновал гол в стиле Месси на ЧМ-2022 и повторил его фразу.
Семин назвал сильнейшего игрока России.
Источник: «Бомбардир»