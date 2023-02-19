Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Атсу погиб под завалами в Турции, Кокорин забил, Фалькао не поехал в ЦСКА и другие новости

Атсу погиб под завалами в Турции, Кокорин забил, Фалькао не поехал в ЦСКА и другие новости

19 февраля 2023, 01:27

Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции.

«Интересно послушать мнение адептов». Зарема – о российском гражданстве для Малкома и Клаудиньо.

«Барселоне» грозит исключение из еврокубков.

Ди Мария: «ПСЖ» дал Мбаппе слишком много власти».

Казарцев: «После матча «Спартак»«Сочи» был депутатский запрос с просьбой разобраться, почему я назначил пенальти. Я ездил в ОБЭП и рассказывал правила футбола».

«Локомотив» установил разную цену на Баринова для «Зенита» и иностранных клубов.

Кокорин забил «Неа Саламине». Это его девятый гол за «Арис».

Бундеслига. «Бавария» проиграла «Боруссии» М (2:3), «Вольфсбург» – «Лейпцигу» (0:3).

АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Форест» (1:1), «Челси» уступил дома последней команде турнира (0:1).

Вратарь «Ньюкасла» Поп взял мяч в руки в нескольких метрах от штрафной.

Стало известно, почему Фалькао отказался от трансфера в ЦСКА.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
19:03
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
13
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
10
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
9
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Все новости
Все новости
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
1
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
17:57
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
6
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
2
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
3
39-летний Варди нашел новый клуб
16:59
2
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
7
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
10
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
9
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
5
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
14
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
18
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
6
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
7
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+