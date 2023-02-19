Атсу погиб под завалами в Турции, Кокорин забил, Фалькао не поехал в ЦСКА и другие новости

Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции.
«Интересно послушать мнение адептов». Зарема – о российском гражданстве для Малкома и Клаудиньо.
«Барселоне» грозит исключение из еврокубков.
Ди Мария: «ПСЖ» дал Мбаппе слишком много власти».
Казарцев: «После матча «Спартак» – «Сочи» был депутатский запрос с просьбой разобраться, почему я назначил пенальти. Я ездил в ОБЭП и рассказывал правила футбола».
«Локомотив» установил разную цену на Баринова для «Зенита» и иностранных клубов.
Кокорин забил «Неа Саламине». Это его девятый гол за «Арис».
Бундеслига. «Бавария» проиграла «Боруссии» М (2:3), «Вольфсбург» – «Лейпцигу» (0:3).
АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Форест» (1:1), «Челси» уступил дома последней команде турнира (0:1).
Вратарь «Ньюкасла» Поп взял мяч в руки в нескольких метрах от штрафной.
Стало известно, почему Фалькао отказался от трансфера в ЦСКА.