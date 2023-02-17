Василий Березуцкий: «В РПЛ нет конкуренции, команды борются ни за что. Какая логика чемпионата сейчас?»

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий недоволен уровнем конкуренции в чемпионате России.

«Спасение любого российского футбола на данный момент — шалаш. Шалаш, который не двигается никуда, скорее всего, как самолeт с неработающими двигателями завис и готовится к посадке куда-то. У нас отсутствует конкуренция, уровень чемпионата, он и так на протяжении какого-то времени падает. У нас уезжают конкурентные игроки, которые получали большие деньги. Скорее всего, со временем будет хуже. У нас не будет конкурентной среды, и еe нет, потому что команды не выступают в еврокубках, они никуда не попадают, они борются ни за что.

Какая логика чемпионата России на данный момент? Когда у тебя нет какой-то цели, прогресса, то это неинтересно. Непонятно, куда ты двигаешься, непонятно, что ты делаешь», — сказал Березуцкий.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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