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    Василий Березуцкий: «В РПЛ нет конкуренции, команды борются ни за что. Какая логика чемпионата сейчас?»

    Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий недоволен уровнем конкуренции в чемпионате России.

    «Спасение любого российского футбола на данный момент — шалаш. Шалаш, который не двигается никуда, скорее всего, как самолeт с неработающими двигателями завис и готовится к посадке куда-то. У нас отсутствует конкуренция, уровень чемпионата, он и так на протяжении какого-то времени падает. У нас уезжают конкурентные игроки, которые получали большие деньги. Скорее всего, со временем будет хуже. У нас не будет конкурентной среды, и еe нет, потому что команды не выступают в еврокубках, они никуда не попадают, они борются ни за что.

    Какая логика чемпионата России на данный момент? Когда у тебя нет какой-то цели, прогресса, то это неинтересно. Непонятно, куда ты двигаешься, непонятно, что ты делаешь», — сказал Березуцкий.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 19:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1120

      Fialet 9 минут назад

      То есть медали Чемпионата России по его мнению пустое место? Дебил.

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      Рейтинг: +17

      dauzhhhhh > Fialet 6 минут назад

      Ты не понял его слов--- У нас не будет конкурентной среды, и еe нет, потому что команды не выступают в еврокубках, они никуда не попадают, они борются ни за что.

      Какая логика чемпионата России на данный момент? Когда у тебя нет какой-то цели, прогресса, то это неинтересно. Непонятно, куда ты двигаешься, непонятно, что ты делаешь»,

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      Рейтинг: +1120

      Fialet > dauzhhhhh 1 минуту назад

      В любой уважающей себя стране, хоть в Англии, хоть в Испании, хоть в Италии, свой чемп важнее еврокубков. Это у нас себя не уважают и продолжают преклоняться перед Европой.

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