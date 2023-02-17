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  • Василий Березуцкий: «В РПЛ нет конкуренции, команды борются ни за что. Какая логика чемпионата сейчас?»

Василий Березуцкий: «В РПЛ нет конкуренции, команды борются ни за что. Какая логика чемпионата сейчас?»

17 февраля 2023, 19:22
5

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий недоволен уровнем конкуренции в чемпионате России.

«Спасение любого российского футбола на данный момент — шалаш. Шалаш, который не двигается никуда, скорее всего, как самолeт с неработающими двигателями завис и готовится к посадке куда-то. У нас отсутствует конкуренция, уровень чемпионата, он и так на протяжении какого-то времени падает. У нас уезжают конкурентные игроки, которые получали большие деньги. Скорее всего, со временем будет хуже. У нас не будет конкурентной среды, и еe нет, потому что команды не выступают в еврокубках, они никуда не попадают, они борются ни за что.

Какая логика чемпионата России на данный момент? Когда у тебя нет какой-то цели, прогресса, то это неинтересно. Непонятно, куда ты двигаешься, непонятно, что ты делаешь», — сказал Березуцкий.

  • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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Fialet
1676652482
То есть медали Чемпионата России по его мнению пустое место? Дебил.
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oyabun
1676656733
Чего курнул то перед этим? На "мудрые" высказывания потянуло. Только не получилось. Какой "шалаш, который не двигается"? Видимо в его видениях шалаши резво куда то скачут.. Где он видел "зависший самолет с неработающими двигателями"?! То что страна переживает трудности - не повод хоронить наш футбол. Будем только сильнее!
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сутулая собака и лисы
1676658796
для меня рпл скучная лига, так, на любителя. но люди смотрят, обсуждают, даже на стадионы ходят. так что футбол в россии скорее жив, чем мёртв.
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momwig_
1676660851
Спасибо Васе и его не сильно шустрым мозгам - проговорил то, что в футбольной среде говорят. Да, росчемп - говно и даже игрокам (ну, которые видели что-то большее) не интересен. Это говно теперь ещё и усыхает потихоньку. Его вторичность была понятна давно и в последнее время особенно видна по Зениту: тут короли, там - хрень из-под ногтей. Теперь Зениту, конечно, кайф и полная джамахерия, показать себя на уровне Европы нельзя, ура - каждое чемпионствоикак настоящее. Но это ведь - кому Зенит, а кому - Футбол.
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Назарян
1676662332
Береза чья бы корова мычала а твоя молчала потому что мозги не купишь
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