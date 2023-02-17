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  • Ничья «Барсы» и «МЮ», Месси на грани ухода из «ПСЖ», Россия сыграет с Ираном и другие новости

Ничья «Барсы» и «МЮ», Месси на грани ухода из «ПСЖ», Россия сыграет с Ираном и другие новости

17 февраля 2023, 01:35
1

Месси может отказаться от продления контракта с «ПСЖ» и уехать в МЛС. Стало известно, чем он недоволен. Клуб не готов идти на все, чтобы сохранить аргентинца

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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marinaeejgz
1676592155
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